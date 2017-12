Windows 10 Build 17063 pide tu número de teléfono

La llegada de la Windows 10 Build 17063 ha generado una cierta polémica debido a que esta nueva versión pide el número de teléfono al usuario y no, no da la opción de saltarse dicho paso ya que como se puede ver en la imagen no aparece ningún botón con la opción de “omitir”.

Es posible que alguno de nuestros lectores se pregunte para qué quiere Microsoft el número de teléfono del usuario en este caso concreto la respuesta es simple, para vincular su smartphone al PC y facilitar el uso de herramientas como “Continue on PC” (“Continuar en PC”).

Ésta permite por ejemplo empezar a navegar por Internet en nuestro smartphone y terminar nuestra búsqueda en PC, ya que lleva a cabo una transición perfecta al pasar de un dispositivo a otro.

Dado que Windows 10 Build 17063 está limitada al canal Insider cabe la posibilidad de que Microsoft decida introducir cambios y que ofrezca la opción de omitir este paso en la versión final, siempre que reciba quejas por parte de los Insiders.

Por otro lado tampoco debemos olvidar que se ha identificado un problema que hace que algunos iconos y botones sean invisibles en Windows 10 Build 17063, así que no podemos descartar que exista un botón de omitir pero que el mismo no aparezca debido a un error.

En cualquier caso estaremos atentos a ver cómo evoluciona este movimiento por parte de Microsoft, ya que al fin y al cabo lo importante es lo que acabe llegando a la versión final, que es la que recibirán todos los usuarios de Windows 10.

Más información: MSPowerUser.