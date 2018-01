Irán bloquea el acceso a servicios como Telegram e Instagram para frenar las protestas

En los últimos tiempos se están viendo fuertes protestas en Irán debido a los problemas económicos a los que se está enfrentando el país, con especial mención a la subida de la inflación.

Irán está gobernado desde hace décadas por una teocracia que raras veces ha respetado los derechos fundamentales, por lo que no es raro ver la toma medidas que los vulneren cuando las protestas empiezan a ser excesivas para el régimen. En esta ocasión, y según cuentan en Edgadget, ha bloqueado Telegram e Instagram con el fin de intentar frenar las protestas que se extienden por el país.

El servicio de mensajería Telegram está siendo un medio muy utilizado para organizar concentraciones, y su fundador, Pavel Durov, ha defendido en Twitter su utilización para la organización de protestas pacíficas.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.

— Pavel Durov (@durov) 31 de diciembre de 2017