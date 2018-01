Tres cosas básicas que debes hacer al instalar tu nuevo router

Ya tienes en casa tu nuevo router y has empezado a instalarlo. No has tenido problemas, pero si quieres empezar con buen pie y sacarle el máximo partido desde el primer momento es buena idea realizar tres pasos básicos que vamos a explicarte a continuación.

Estos tres consejos son muy sencillos y fáciles de realizar, pero como anticipamos te serán de gran ayuda y te permitirán empezar a utilizar tu nuevo router de la mejor manera posible.

1-Haz una prueba de tu velocidad de conexión

Para ello puedes recurrir a SpeedTest, que ofrecen una forma sencilla y rápida de comprobar la velocidad de conexión a Internet tanto de subida como de baja y la latencia sin necesidad de instalar ningún tipo de programa.

¿Por qué es importante?

Es importante porque nos ayuda a tener claro desde el principio la velocidad que nos llega y la latencia que tenemos. Si los datos cuadran con el servicio que tenemos contratado es sinónimo de que todo está bien.

Si tenemos valores anormales deberemos revisar la configuración. En última instancia podemos contactar con nuestro proveedor de Internet por si todo se debiese a un problema suyo.

2-Utiliza conexiones cableadas Ethernet Gigabit

Es muy sencillo pero en ocasiones algunos usuarios acaban obviando las conexiones cableadas por la mayor comodidad que ofrecen las inalámbricas.

Para jugar y reproducir contenidos mutimedia en streaming y alta resolución lo mejor es una buena conexión cableada así que debemos apostar por ella desde el principio.

¿Por qué es importante?

Aunque el estándar WiFi AC es una buena alternativa por su alta velocidad y por utilizar la banda de 5 GHz, menos saturada y más estable que la de 2,4 GHz, una conexión cableada ofrece un mayor rendimiento y estabilidad en general y una latencia menor, lo que se traduce en una mejor experiencia de uso.

3-Busca intrusos y cambia la contraseña

A través de los ajustes del router podemos identificar dispositivos no autorizados que se hayan colado en nuestra red inalámbrica, un paso básico para proceder a tomar medidas de protección que nos permitan “echarlos” y liberar nuestra conexión a Internet.

Una de las formas más sencillas es hacer un cambio de contraseña y ocultar nuestra red inalámbrica.

¿Por qué es importante?

Identificar intrusos, cambiar al contraseña y ocultar nuestra red inalámbrica nos permite mejorar la seguridad y la protección de nuestra red, algo que notaremos día a día y nos ayudará a disfrutar de una experiencia óptima.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!