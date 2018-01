Nuestros lectores hablan: ¿Cuál ha sido para ti el mejor juego del año?

En 2017 se han producido una gran cantidad de lanzamientos de juegos de calidad en PC y consolas. Esto es muy positivo para el sector, de eso no hay duda, pero ha complicado mucho la elección del mejor juego del año.

Nosotros hicimos en su momento una selección con los diez mejores juegos que nos había dejado 2017, un artículo que podéis repasar a través de este enlace, ¿pero cuál creéis vosotros que merece ser reconocido como el mejor juego del año?

Para la mayoría de medios ese honor debe recaer en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego que sin duda ha marcado un antes y un después en la franquicia y que ha sido el principal responsable de las buenas ventas de Nintendo Switch.

Sin embargo la realidad es que hay muchos candidatos entre los que elegir y obviamente no tenéis que limitaros a esos diez que nosotros seleccionamos en su momento.

A nivel personal de todos los que he podido jugar este año me quedaría con Wolfenstein II: The New Colossus como título para un jugador y con Destiny 2 por su modo multijugador.

Como tengo que decantarme por uno elijo Destiny 2. Sí, sé que tiene micropagos y conozco la polémica que surgió tras el lanzamiento de su primer DLC, pero Bungie se ha sacado de la manga una obra de arte perfectamente optimizada que se puede jugar bien sin recurrir a esos micropagos, y que además es muy adictivo.

Dicho esto os damos la palabra a vosotros. Podéis explayaros como mejor os parezca y dejar vuestros argumentos en los comentarios, que a partir de este mismo momento pasan a ser vuestros. Aprovecho para desearos un buen fin de semana y una feliz noche de reyes.