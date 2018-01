La Raspberry Pi es inmune a Meltdown y Spectre, os explicamos por qué

Meltdown y Spectre han dado pie a la polémica del año, de eso no hay duda. Ya os hemos hablado sobre ellos en artículos anteriores y hemos publicado incluso un artículo a modo de “FAQ” con mucha información, pero estamos seguros de que os sorprenderá saber que la Raspberry Pi es inmune.

La Raspberry Pi Foundation ha publicado un extenso artículo (en inglés) donde explican cómo funcionan Meltdown y Spectre y ha confirmado que la Raspberry Pi es inmune es inmune a ambos por una razón muy sencilla; estos equipos utilizan arquitecturas de procesadores ARM “antiguas” que no cuentan con la característica de ejecución especulativa.

Esto tiene implicaciones en el rendimiento pero es curioso ve como al final la apuesta de la Raspberry Pi Foundation por soluciones económicas ha acabado teniendo consecuencias positivas a nivel de seguridad, aunque haya sido por accidente.

Las arquitecturas ARM11, ARM Cortex-A7 y ARM Cortex-A53 (esta última de 64 bits) son inmunes a Meltdown y Spectre, así que si tenéis dispositivos (tablets, smartphones, étc) que estén basadas en ellas no tenéis nada que temer.

Por contra si contáis con un dispositivo que utiliza una CPU basada en las siguientes arquitecturas debéis tener claro desde el principio que sí están afectadas, y que su resolución depende de la correspondiente actualización de seguridad:

ARM Cortex-R7.

ARM Cortex-R8.

ARM Cortex-A8.

ARM Cortex-A9.

ARM Cortex-A15.

ARM Cortex-A7.

ARM Cortex-A57.

ARM Cortex-A72.

ARM Cortex-A73.

ARM Cortex-A75.

