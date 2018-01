Estos han sido los smartphones más resistentes de 2017

El conocido youtuber JerryRigEverything ha publicado un vídeo en el que elige los que han sido (en su opinión) los smartphones más resistentes de 2017, una selección que merece reconocimiento ya que como sabemos éste profesional ha tenido la oportunidad de probar todos los terminales clave del pasado año.

En el vídeo que acompañamos podemos ver al detalle no sólo cuáles han sido los smartphones más resistentes de 2017, sino también los que han salido peor parados y los que son más fáciles de reparar. No tiene desperdicio y cuenta con subtítulos por si os cuesta entender la fonética del inglés, así que no tendréis problema para disfrutar del vídeo.

A modo de resumen os dejamos a continuación una lista con los terminales que ha elegido JerryRigEverything en cada categoría:

Smartphone más fácil de reparar de 2017: Google Pixel 2, un terminal que ha sido diseñado tanto a nivel interno como externo para ser muy sencillo de reparar, y además tiene componentes modulares que abaratan el coste de las reparaciones.

Google Pixel 2, un terminal que ha sido diseñado tanto a nivel interno como externo para ser muy sencillo de reparar, y además tiene componentes modulares que abaratan el coste de las reparaciones. Smartphone más difícil de reparar de 2017 : Los nuevos iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X, debido a la integración del cristal, el metal y la cámara en la parte trasera. Esto obliga a cambiar toda la pieza y encarece las reparaciones considerablemente.

: Los nuevos iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X, debido a la integración del cristal, el metal y la cámara en la parte trasera. Esto obliga a cambiar toda la pieza y encarece las reparaciones considerablemente. Smartphone más débil de 2017 : El HTC U11, un terminal que quedó totalmente destrozado tras la prueba de doblado como podéis ver en la segunda mitad del vídeo, aunque hay otros modelos que tampoco salieron bien parados.

: El HTC U11, un terminal que quedó totalmente destrozado tras la prueba de doblado como podéis ver en la segunda mitad del vídeo, aunque hay otros modelos que tampoco salieron bien parados. Smartphone más resistente de 2017 : El Nokia 6, un gama media terminado en metal que resultó ser “un tanque”.

: El Nokia 6, un gama media terminado en metal que resultó ser “un tanque”. Smarpthone más innovador de 2017 : HTC U Ultra Sapphire Edition, que cuenta con un acabado en cristal de zafiro puro que es casi inmune a los arañazos.

: HTC U Ultra Sapphire Edition, que cuenta con un acabado en cristal de zafiro puro que es casi inmune a los arañazos. Smartphone con mejor valor precio-prestaciones de 2017: OnePlus 5T, un terminal que ofrece un acabado premium en metal con pantalla de 18:9 y especificaciones tope de gama por menos de 500 euros.

Más información: GSMArena.