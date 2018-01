Xperia XZ Pro será la estrella Sony en el MWC 2018

Sony ha confirmado un evento en el MWC 2018 donde apunta a la presentación del Xperia XZ Pro, el móvil inteligente más potente de la historia si se confirman las especificaciones que se vienen manejando.

Sony (como LG o HTC) están presionados por las ventas de los líderes Apple y Samsung y de lo que llega de China, que no es poco con Huawei, Xiaomi, Oppo, ZTE y otros. Simplemente, puede que no haya espacio para tanto gigante y la economía no da para más ante el altísimo precio de los smartphones de gama alta.

Así las cosas, Sony sigue produciendo buenos smartphones y apunta alto con el Xperia XZ Pro para el que se rumorean especificaciones espectaculares, comenzando por el nuevo chipset Snapdragon 845 de Qualcomm, 6 Gbytes de memoria y 128 Gbytes de capacidad de almacenamiento interno.

Su pantalla no se quedaría atrás con un panel OLED de 5,8 pulgadas y resolución nativa 4K. Contaría con un sistema de cámaras de doble sensor en la principal (18 + 12 MP) y una frontal con 13 megapíxeles. Su batería tendría una capacidad de 3.420 mAh y su chasis premium estaría reforzado con resistencia al polvo y al agua con certificación IP68.

El precio sugerido en China es de 6.000 yuanes. 931 dólares al cambio actual, muy alto como otros tope de gama, véase el iPhone X o el Note 8. Lo veremos en directo en Barcelona.