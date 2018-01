Samsung mantiene que el Galaxy S6 recibirá Android O

Hace unos meses ya os adelantamos que Samsung había confirmado a través del soporte técnico que el Galaxy S6 recibirá Android O, una información que recientemente se ha vuelto a confirmar y que sin duda resulta muy positiva.

Por lo general la firma surcoreana ofrece un plan de actualizaciones de seguridad de larga duración que se extiende más allá del programa de soporte de dos años dedicado a nuevas versiones de Android, lo que quiere decir que sus terminales tope de gama sólo reciben dos nuevas versiones de Android durante su ciclo de vida pero se mantienen protegidos con actualizaciones de seguridad durante un ciclo más largo.

En el caso del Galaxy S6 tenemos un terminal que ya ha superado los dos años de vida y que cumplirá tres años este próximo mes de marzo. También ha recibido ya dos nuevas versiones del sistema operativo móvil de Google, Android M y Android N, lo que significa que en teoría no debería recibir ninguna revisión más.

Por esto nos sorprende tanto ver que el soporte oficial de Samsung sigue insistiendo en que el Galaxy S6 recibirá Android O, porque en teoría no debería, salvo que la firma surcoreana haya decidido hacer cambios en su política de actualizaciones y ampliar el plazo de soporte de sus terminales tope de gama.

De momento no tenemos una fecha concreta de lanzamiento de dicha actualización y Samsung no ha dicho nada desde su ejecutiva sobre este tema, así que por desgracia cabe la posibilidad de que al final no se acabe cumpliendo.

Más información: GSMArena y Gotta be Mobile.