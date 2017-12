Qualcomm presenta el Snapdragon 845 para smartphones y PCs

Qualcomm ha presentado oficialmente el Snapdragon 845 en la conferencia Tech Summit. Un chipset de gama alta para los smartphones más potentes del mercado y también para PCs, impulsando la plataforma abierta por Microsoft con el Windows 10 sobre ARM.

Qualcomm no ha detallado sus especificaciones, aunque es probable que lo haga a lo largo de la conferencia. Hay consenso de anteriores filtraciones que mejorará en todos sus componentes al actual Snapdragon 835 manteniendo el proceso de fabricación tecnológico de 10 nanómetros. Su CPU sería una Kyro de tercera generación con 8 núcleos, mientras que la GPU sería una Adreno 630.

También ofrecería mejoras en la conectividad a Internet con el módem Snapdragon X20, un desarrollo que ofrecería velocidades de descarga de hasta 1,2 Gbps. Un nuevo procesador digital de señales (DSP) y el soporte para el nuevo estándar Wi-Fi ad, sería la guinda para un superchipset móvil que estaría disponible en el segundo trimestre de 2018.

Snapdragon 845, más allá de smartphones

Hace años que venimos hablando de un despliegue general de la arquitectura ARM en ordenadores personales. Y parece que llegó el día. ARM arrasa en móviles inteligentes y tablets; tiene una gran presencia en embebidos o en mini-PCs de distinto pelaje incluyendo diseños como Raspberry Pi y está presente en portátiles de la mano de los Chromebooks de Google. Por no hablar de los repetidos rumores del uso por Apple de esta arquitectura en sus Macs.

Sin embargo, no habíamos visto hasta ahora una plataforma tan ambiciosa como la que ha planteado Microsoft con el Windows 10 sobre ARM utilizando chipsets Qualcomm.

El Snapdragon 845 va en esa línea. Aunque motorizará los smartphones tope de gama de los grandes fabricantes como el Galaxy S9 de Samsung o el rumoreado Surface Phone (reentrada de Microsoft en móviles inteligentes), las consideraciones de Qualcomm sobre sus prestaciones apuntan más alto, prometiendo un importante avance en rendimiento, en soporte de nuevas tecnologías como realidad virtual, aumentada e inteligencia artificial, fotografía y vídeo a 4K, y mantenimiento de sus grandes ventajas en conectividad (Gigabit LTE) y autonomía.

De hecho, de acuerdo con Cristiano Amon, vicepresidente ejecutivo de Qualcomm, la compañía ahora ve los PCs y dispositivos con Windows en particular como un área más grande de crecimiento que cualquier otra cosa. “Qualcomm ha estado trabajando muy duro, durante muchos años, para entrar en el ecosistema Windows. El conocimiento de lo que no funcionó nos dio la idea de que necesitábamos … No se trata de dispositivos, se trata de un esfuerzo de varios años para cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su PC”.

Veremos el apartado del rendimiento frente a Intel o AMD, quizá el punto débil de la plataforma para su asalto a PCs.