Elon Musk te vende un lanzallamas, por si los zombis

The Boring Company, una de las empresas de Elon Musk dedicada a la excavación y a la infraestructura, nos ha dado una auténtica sorpresa al anunciar que están vendiendo su propio lanzallamas, una noticia que parecía ser una broma pero que al final ha acabado siendo totalmente real.

El lanzallamas de The Boring Company ya se puede reservar por 500 dólares y el propio Elon Musk lo ha promocionado a su manera en Twitter como podéis ver en el tweet adjunto, donde se lee:

Obvia decir que un lanzallamas es un arma muy peligrosa y que puede provocar un desastre en segundos, además de que su tenencia puede ser constitutiva de delito en ciertos países. Esto quiere decir que aunque The Boring Company haga envíos a nivel internacional siempre que estemos dispuestos a pagar los gastos es muy posible que nos acabemos metiendo en un lío si nos hacemos con uno, tenedlo muy en cuenta.

Como anécdota The Boring Company ofrecen junto al lanzallamas la posibilidad de conseguir un extintor por 30 dólares más, un detalle que termina de poner otro toque de humor a la idea de comercializar un producto de este tipo.

Por si no ha quedado claro recordamos que no, no es una broma, la compañía de Elon Musk tiene pensado empezar a enviar las primeras unidades de su lanzallamas en algún momento de la próxima primavera.

Más información: WCCFTech.

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back!

— Elon Musk (@elonmusk) 28 de enero de 2018