UNICEF quiere minar Ethereum para ayudar a los niños sirios

Minar Ethereum se ha convertido para muchos en una manera relativamente sencilla de ganar dinero, una realidad que UNICEF quiere aprovechar para ayudar a los más desfavorecidos.

El programa Game Chainger es una iniciativa de UNICEF con la que la conocida ONG pide ayuda a los jugadores, tanto particulares como profesionales, que cuentan con tarjetas gráficas potentes para que contribuyan a minar Ethereum.

Todos los fondos que se obtengan a través de este programa se destinarán a ayudar a los niños sirios, que como sabrán la mayoría de nuestros lectores están en una situación muy precaria y han sido las grandes víctimas de la guerra civil que azota a Siria desde 2011.

UNICEF ha querido aclarar algunos detalles para evitar que las dudas puedan frenar a los usuarios e intentar motivar a todo el mundo a colaborar. Según un portavoz de la compañía participar en este programa no incrementará en gran medida el consumo de electricidad de nuestro equipo y tampoco reducirá de forma drástica su rendimiento, ya que sólo se pide prestada una pequeña parte de la potencia del mismo.

Esto quiere decir, en resumen, que podríamos estar colaborando y trabajando al mismo tiempo sin notar una pérdida de rendimiento y sin tener que preocuparnos por la factura de la luz.

La ONG ha explicado que esto es posible por el enfoque colaborativo del programa y ha precisado que no tiene nada que ver con el minado de criptodivisas que podamos llevar a cabo por nuestra cuenta.

Si siempre has querido ayudar a los más desfavorecidos pero no lo has hecho por carecer de ingresos propios esta es una buena oportunidad para empezar a hacerlo.

Más información: UNICEF.

Imagen de portada: Muhammad Hamed, Reuters.