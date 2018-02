Amazon quitará los anuncios de sus smartphones promocionados

Amazon ha anunciado la retirada de los anuncios que incluye en los smartphones promocionados bajo el programa Prime Exclusive Phone y que vende con descuento sobre su precio de venta.

Dice Amazon que el objetivo es permitir que el usuario pueda personalizar la pantalla de bloqueo y utilizar de forma más sencilla las nuevas tecnologías de desbloqueo basadas en los sensores de reconocimiento a través de huellas dactilares o reconocimiento facial.

El cambio también puede llegar en respuesta a una nueva regla añadida por Google a finales de 2017 en sus políticas de uso de Google Play que prohíbe parcialmente “anuncios o características para monetizar la pantalla de bloqueo de un dispositivo”.

Sea como fuere, la retirada de los anuncios será un hecho tanto en los nuevos terminales que venda Amazon bajo este programa, como en los existentes, para los que se publicará una actualización de software. No sabemos si Amazon restará una parte del descuento aplicado al no poder utilizar este sistema de publicidad que la verdad, no era para nada invasivo.

Amazon sí seguirá pre-instalando aplicaciones para acceso a sus servicios, Prime Video, Prime Music, Prime Photos y un widget de Amazon, que es la mejor forma de monetizar el descuento que ofrece. En todo caso, desarrolladores externos ofrecen maneras para acercar estos terminales a una experiencia más pura de Android, similares a los hacks que te hemos ofrecido de dispositivos propios como sus tablets Fire, con ROMs enteras o su desbloqueo para añadir servicios Google, apps y otros lanzadores.