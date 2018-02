Windows 10 S dirá adiós a las contraseñas en su configuración automática

El gigante de Redmond ha confirmado que Windows 10 S descartará el uso de contraseñas si el usuario elige llevar a cabo el proceso de configuración por defecto del sistema operativo, es decir la configuración recomendada del mismo.

Ese suele ser el proceso que elegimos la mayoría de los usuarios al instalar y configurar un nuevo sistema operativo, ya que la configuración automática con los ajustes recomendados supone una mayor comodidad y simplicidad y se ajusta normalmente a la mayoría de nosotros. En caso de que alguna opción concreta no nos termine de cuadrar siempre podemos cambiarla de forma directa, pero sin necesidad de tocar todo lo demás.

Microsoft cree que el 80% de las brechas de seguridad se producen por culpa de las contraseñas, así que es perfectamente comprensible que haya decidido descartar el uso de contraseñas en la configuración recomendada de Windows 10 S.

¿Y qué utilizará el sistema entonces? Dado que Windows 10 S es un sistema operativo utilizado principalmente en portátiles profesionales y que éstos suelen incluir sistemas que permiten recurrir a la autenticación biométrica la respuesta es simple, Windows Hello.

Por ejemplo bajo la configuración por defecto de Windows 10 S en un portátil como el Surface Laptop se podría descartar el uso de contraseñas a favor del reconocimiento facial a través de la cámara frontal.

Microsoft ha definido a las contraseñas como una “reliquia”, como algo vetusto que debemos desplazar en favor de soluciones más seguras y cómodas para el usuario. No le falta razón, pero la firma de Redmond no puede olvidar que la autenticación biométrica tampoco es la panacea, al menos en su forma actual, ya que por ejemplo el reconocimiento facial de Windows Hello fue superado con una simple foto.

Más información: HotHardware.