Chrono Trigger para PC, todo un clásico del rol ahora en Steam

Square Enix ha publicado una versión del Chrono Trigger para PC, una versión especial disponible en Steam de uno de los mejores juegos de rol de la historia.

El Chrono Trigger para PC es un port de la versión disponible para la Nintendo DS y plataformas móviles, a su vez, una edición renovada en todos los apartados del juego original de 1995 para la SNES y PlayStation.

La versión para PC incluye los gráficos actualizados y también el audio, ofrece funciones de autoguardado, dos mazmorras extra sobre la versión DS y el necesario soporte de los controladores para jugar en ordenadores personales. Una versión especial “Limited Edition”, estará disponible hasta el 2 de abril de 2018 e incluye contenidos adicionales.

Para entender el nivel de este juego japonés de rol y porqué está considerado como uno de los mejores, comentar que fue desarrollado originalmente por tres tipos imprescindibles en la historia de los videojuegos: Yuji Horii (creador de la serie Dragon Quest), Akira Toriyama (creador de la serie Dragon Ball) e Hironobu Sakaguchi (uno de los creadores de Final Fantasy). Menuda carta de presentación…

El problema de este Chrono Trigger para PC es que no está a la altura y se han acumulado comentarios negativos sobre el juego, básicamente derivados de ser un mero port de la versión móvil y no una versión específica para PC como requería una obra maestra. No lo hemos probado, lee los comentarios. En todo caso, Square Enix podría (y debería) mejorarlo con actualizaciones.

Chrono Trigger para PC está disponible en Steam por 14,99 euros, con soporte para Windows 7 en adelante y con requisitos mínimos muy ligeros que permiten ejecutarlo en cualquier PC actual.