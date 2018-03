ExaDrive DC100: un SSD con 100 terabytes de almacenamiento

Nimbus Data ha desvelado recientemente el SSD con mayor capacidad del mundo, con 100 terabytes. Obviamente, semejante capacidad a modo de almacenamiento flash no sale precisamente barato, por lo que no está orientado al mercado de masas, sino sobre todo a estructuras de servidor en general y cloud en particular.

El SSD, cuyo nombre es ExaDrive DC100, incluye 100TB de memoria 3D NAND en un factor de forma SATA estándar de 3,5 pulgadas, permitiendo así tener 100 petabytes en un solo rack en lugar de ocupar un porcentaje significativo de la sala en la que se ubican los servidores para obtener la misma capacidad de almacenamiento. Otras características interesantes son que está diseñado para consumir un 85% menos de energía por terabyte de almacenamiento, es capaz de realizar hasta 100.000 operaciones de entrada/salida (lectura o escritura) por segundo y ofrece un rendimiento de hasta 500 megabytes por segundo. Según Numbus Data, las innovaciones incorporadas tendrían que reducir el precio por terabyte un 42% en comparación con otros SSD destinados al sector corporativo.

De momento no se sabe cuál será el precio del ExaDrive DC100, pero se pondrá a la venta a partir de este verano y todo apunta a que no bajará de los miles de dólares. Viendo que se trata de una solución destinada al mercado corporativo, para los usuarios de ordenadores personales sería mejor ver otras soluciones que se ajustan mejor a su perfil.