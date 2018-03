CORSAIR anuncia el nuevo kit de refrigeración Hydro Series H60 2018

La firma CORSAIR ha anunciado el nuevo Hydro Series H60 2018, una puesta al día de su conocido sistema de disipación tipo AIO (todo en uno) diseñado específicamente para funcionar con procesadores de alto rendimiento.

El Hydro Series H60 2018 viene con mejoras importantes frente a la generación anterior. A nivel de diseño trae cambios que se aprecian fácilmente a simple vista e incluye un sistema de iluminación LED RGB para dar un toque de color a nuestro equipo.

A nivel de prestaciones el Hydro Series H60 2018 cuenta con una bomba de agua más silenciosa y viene con una base de contacto mejorada que acelera la transferencia de calor al radiador de 120 mm, que está acompañado de un ventilador capaz de trabajar a 600-1.700 RPM para acelerar el proceso de refrigeración.

CORSAIR ha confirmado que este nuevo sistema de refrigeración líquida incluye todos los componentes necesarios para funcionar sin problemas en la mayoría de las plataformas actuales; incluyendo los sockets AM4 (Ryzen), LGA1151 (Skylake, Kaby Lake y Coffee Lake) y LGA2066 (Core Extreme 7000).

Este tipo de soluciones son una buena opción para aquellos que vayan a utilizar procesadores de alto rendimiento con un overclock elevado pero que no puedan (o no quieran) afrontar el coste de un sistema completo de refrigeración líquida. Su rendimiento suele ser bastante bueno incluso con procesadores Core Extreme de Intel, pero debemos tener en cuenta que las versiones de con un radiador pequeño y un único ventilador no son óptimas para los modelos más avanzados (diez núcleos y superiores).

No tenemos detalles oficiales sobre el precio de venta, pero podemos esperar que ronde entre los 70 y los 80 euros, aproximadamente.

