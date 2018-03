Es oficial, ARK: Survival Evolved llegará a Nintendo Switch, un movimiento que francamente no nos sorprende ya que como os contamos en su momento en este artículo el juego de Studio Wildcard contará con una versión para smartphones.

El vídeo que tuvimos ocasión de ver en aquél artículo mostraba un apartado técnico impresionante para tratarse de una versión pensada para smartphones, ya que son dispositivos que cuentan con unas especificaciones inferiores a las de una consola de nueva generación, pero ya sabemos que la optimización hace milagros así que de momento le damos un voto de confianza.

El anuncio de que ARK: Survival Evolved llegará a Nintendo Switch ha generado algunas dudas, sobre todo por el tema de la potencia de la consola y las posibles limitaciones que afectarán al juego, un tema que Ralph Egas, CEO de Abstraction Games (responsables de la adaptación a la consola de la gran N) ha querido matizar diciendo:

“Switch no es tan potente como una PS4 o Xbox One. Todos sabemos eso. Con eso claro podemos decir que la diferencia no es tan grande como podríamos pensar si nos dejamos llevar por el criterio de la potencia. En algunas zonas es necesario reducir un poco la distancia de visión, pero no tanto como pensarías en comparación con Xbox One y PS4. Obviamente si hablamos de Xbox One X y PS4 Pro la historia es distinta, pero en comparación con las plataformas base la versión para Switch no será tan mala“.