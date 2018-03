La NBA prueba un servicio para ver el último cuatro de los partidos por 99 centavos

La NBA es una competición que tiene seguidores en todo el mundo, y cuya temporada además de ser larga, cuenta con una gran cantidad de partidos. De hecho, los jugadores de equipos que llegan a los playoffs puede terminar jugando más de 100.

Los aficionados de esta conocida competición de baloncesto tienen a League Pass para seguir la temporada, pero este servicio puede terminar siendo demasiado caro para el espectador casual, que cómo única alternativa solo tiene los paquetes ofrecidos por Turner Sports. Con el fin de ofrecer algo ajustado a un perfil de seguidor casual, además de así intentar minimizar el uso de sitios web de streaming ilegales, parece que la NBA ha empezado a ofrecer extraoficialmente un servicio para ver los últimos cuartos de los partidos por tan solo 99 centavos mediante League Pass.

Wow. @NBA experimenting with in app micro-transactions, offering 4th quarter of a game for $0.99. The future is here. pic.twitter.com/pu602ZAokn

— Vasu Kulkarni (@Vasu) March 24, 2018