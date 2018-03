Tim Cook pide una legislación “bien hecha” en materia de privacidad

El escándalo de Cambrige Analytica sigue acumulando reacciones y opiniones por parte de personas famosas. Si el día de ayer era Elon Musk el que decidió detener la actividad oficial de Tesla y SpaceX en Facebook, ahora ha sido Tim Cook, CEO de Apple, el que ha dado su opinión al respecto.

En una charla dada este sábado en el China Development Forum, que se está celebrando en Pekín (China), ha comentado que “esta situación es tan grave y se ha vuelto tan grande que probablemente sea necesaria alguna regulación bien hecha. La capacidad de saber lo que cualquiera ha navegado durante años, quiénes son tus contactos, quiénes son sus contactos, cosas que te gustan y te disgustan, además de cada detalle íntimo de tu vida, desde mi punto de vista, no debería existir”. Cook no ha dado detalles específicos sobre cómo y qué tendría que abarcar dicha legislación, aunque sí hizo hincapié en que los legisladores tendrían que tener mucho cuidado en la hora de crearla. En una entrevista concedida a la CNN, y para sorpresa de muchos, Mark Zuckerberg dijo que no se oponía a una idea similar.

Sin embargo, mientras Cook hacía esas declaraciones en China, la compañía que dirige ha movido recientemente las cuentas de iCloud pertenecientes a ciudadanos chinos a servidores localizados dentro del país asiático, para así cumplir con la legislación local. Aunque el servicio seguirá estando cifrado, algunos ya están temiendo a una posible intervención estatal.

Por otro lado, Apple nunca ha vivido de los datos de sus usuarios, lo que le permite mostrar posturas mucho más favorables a la privacidad, un área en el que hace años llegó a conseguir hasta elogios de Edward Snowden.

Fuente: The Verge