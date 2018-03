Elon Musk decide eliminar las páginas de SpaceX y Tesla en Facebook

La campaña #DeleteFacebook parece que está consiguiendo el apoyo de personas destacadas. Si en el momento mencionamos a Brian Acton, cofundador de WhatsApp y Signal Foundation, ahora ha sido el excéntrico multimillonario y conocido emprendedor Elon Musk el que ha decidido eliminar las páginas de Tesla y SpaceX en la red social.

Según cuentan en The Next Web, las páginas de Tesla y SpaceX en Facebook han sido eliminadas, aunque no se puede descartar que simplemente hayan sido ocultadas para que no sean visibles al público, debido a que ambas dan ahora mismo un error diciendo que “el contenido no está disponible ahora mismo” en lugar de “la página no está disponible”, siendo este último mensaje el indicativo de que habrían sido eliminadas. ¿Habrán sido eliminadas de forma definitiva? A pesar de que la imagen de las red social ha quedado muy tocada por el escándalo de Cambridge Analytica, sigue siendo la que tiene más usuarios con diferencia, y por lo tanto el medio que permite llegar a una mayor cantidad de público. Por otro lado, las cuentas en Instagram, perteneciente a la misma Facebook, siguen activas.

SpaceX y Tesla no son ni mucho menos pioneras en lo que se refiere a limitar o eliminar su actividad en la red social, ya que ahora mismo hay una tendencia pequeña pero creciente de empresas que están reduciendo o borrando sus huellas de Facebook por el mismo motivo. Veremos si esto se consolida o bien queda como una tendencia temporal, pero el hecho de que Elon Musk haya decidido hacer este movimiento posiblemente anime a otros a hacer lo mismo.

Facebook es un gigante que puede remontar este bache, pero todo apunta a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg va a tener que implementar cambios importantes para recuperar la confianza de muchos usuarios.