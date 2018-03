Netflix ha quedado excluida del Festival de Cine de Cannes

Netflix ha sido excluida del famoso y prestigioso Festival de Cine de Cannes. Según declaraciones de Theirry Fremaux, jefe del festival, a The Hollywood Reporter, el motivo es porque la conocida plataforma de contenidos vía streaming se niega a proyectar sus películas en cines, apostando así por su propio servicio y solo permitiendo en algunas ocasiones su visionado fuera.

Okja y The Meyerowitz Stories, dos películas de Netflix que se mostraron en Cannes en la edición del año pasado, generaron polémica entre los cineastas franceses y recibieron abucheos por parte de la prensa especializada debido a que no se llegaron a estrenar en las salas de cine. Al parecer, los organizadores del festival decidieron respaldar la postura de los más conservadores.

Theirry Fremaux, ha comentado que esperaba que la elección de las dos películas convencería a la plataforma para que las proyectara en cines. Por otro lado, ha reconocido que “a las personas de Netflix les ha gustado la alfombra roja y le gustaría estar presentes con otras películas, pero entendemos que su intransigencia con su propio modelo es ahora opuesto al nuestro”. Esto no ha supuesto la eliminación total de las producciones de Netflix del festival, pero ahora solo podrán proyectarse fuera de concurso y nunca podrán optar a la Palma de Oro.

¿Ha intentado Netflix proyectar sus películas en cines franceses? Al parecer sí, intentó que Okja y The Meyerowitz Stories se proyectaran en cines en la misma semana en que se publicaban en su plataforma, sin embargo, la legislación del país se lo ha impedido.

Movimientos como este plantean preguntas muy serias. ¿No se puede considerar a una película como tal si no se estrena en los cines? Estas posturas ultraconservadoras, en lugar de defender al cine como arte, lo convierten en un sector elitista solo al alcance de los que tengan apoyo estatal o de grandes distribuidoras, porque aquí no solo hay que contar las plataformas de streaming, sino también las producciones que se estrenan directamente en televisión. La calidad de una película no puede medirse por la cantidad de presupuesto (incluyendo la distribución y promoción) o el apoyo estatal.

