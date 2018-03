Far Cry 5 se puede terminar en 10 minutos

Como lo estás leyendo, el nuevo Far Cry 5 se puede terminar a través de un final secreto que nos hará saltar los créditos en tan solo 10 minutos. Al igual que en la anterior entrega, desde Ubisoft han implementado un pequeño “easter egg” en una de las escenas al comienzo del juego.

Y es que en la primera toma de decisiones que se nos ofrece, podremos llegar a “finalizar” el juego como os mostramos en el vídeo a continuación. Antes de nada, avisar que tanto este vídeo como el siguiente párrafo pueden contener spoilers sobre la historia principal.

El argumento principal de Far Cry 5 gira en torno a la secta llamada “La Puerta del Edén”, dirigida por Joseph Seed. Tras varias cinemáticas y apenas unos minutos de interacción por parte del jugador, asaltaremos la sede de esta organización para arrestar a Seed y comenzar el verdadero juego. Sin embargo, al tratarse de la primera decisión, y aunque aparentemente no se nos ofrecen más opciones, siempre podemos hacer caso omiso a nuestros compañeros y seguir la recomendación del predicador de no arrestarlo, provocando la ira de sus seguidores.

Y es que si esperamos tan solo 90 segundos, podremos disfrutar de este final alternativo, rápido, y bastante más pacífico. “Ojos que no ven, corazón que no siente”, no creéis? Sin embargo se trata tan solo de un pequeño y divertido guiño para los jugadores. El juego nos ofrecerá alrededor de 30 horas de juego a través de su historia principal, más las posibilidades del mundo abierto que nos presenta esta entrega y sus misiones adicionales.

Far Cry 5, cuyo lanzamiento oficial será mañana día 27, estará disponible para PS4, Xbox One y PC. Además, para los fans más acérrimos a la saga, podremos encontrar disponible un pack con el Season Pass, que incluirá como regalo el Far Cry 3.