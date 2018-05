ADATA SD600, SSD externa ideal para consolas

ADATA SD600 es una SSD externa del especialista chino en memorias. La han probado en mspoweruser con buenos resultados en consolas de videojuegos, si bien puede usarse para almacenamiento de datos en cualquier dispositivo con un puerto USB.

Una consola con SSD es una buena manera de mejorar tu máquina de juegos, rebajando el consumo y acelerando los tiempos de carga. Hasta que los fabricantes no las usen por defecto como reemplazo en los discos duros (seguro en las próximas generaciones de consolas), las opciones pasan por lo que pueda hacer el usuario.

Las PS4 no ha soportado unidades externas hasta la actualización del firmware 4.5, pero han permitido sustituir el disco duro interno por una SSD. Es una opción. Xbox One es justamente al contrario. No soporta oficialmente el reemplazo del disco duro interno por una SSD pero en cambio, es compatible desde su lanzamiento con unidades de almacenamiento interno conectada a USB.

Aquí entra en juego soluciones como esta ADATA SD600. Una SSD externa que promete un gran rendimiento con velocidades de transferencia de datos de 440/430 Mbytes por segundo en modos lectura/escritura, conectada a una interfaz USB 3.1.

Emplea memorias flash NAND 3D TLC y se ofrece en dos variantes con 256 y 512 Gbytes de capacidad de almacenamiento. Pesa solo 90 gramos y emplea materiales resistentes contra golpes y caídas para facilitar su transporte.

Probada en una Xbox One, la carga promedio de juegos se redujo a la mitad. Destiny 2 se lanzó en 15 segundos en comparación con los 34 segundos utilizados por el disco duro interno de la consola y Star Wars Battlefront II se cargó en 19 segundos comparado con los 36 segundos de la Xbox One original.

Las aplicaciones se abrieron en 2 segundos en comparación con los 7 segundos que tarda el disco duro interno. La carga de los menús de los juegos y en general cualquier uso que hagas de la consola también es significativamente más bajo. Con las PS4 los resultados fueron igualmente notables sobre lo que ofrece el disco duro interno. La ADATA SD600 con 256 Gbytes tiene un precio de 96 euros. Otra opción es aprovechar una SSD interna que no uses para crear almacenamiento externo de la misma forma que vimos con los discos duros.