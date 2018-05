NVIDIA prepara una GeForce GTX 1050 con 3 GB de GDDR5

El gigante verde tiene actualmente un catálogo de tarjetas gráficas muy completo pero parece que no están del todo satisfechos, ya que según las últimas informaciones están preparando una GeForce GTX 1050 con 3 GB de GDDR5.

La GeForce GTX 1050 que comercializa NVIDIA a nivel internacional cuenta con 640 shaders, 40 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado y tiene un bus de 128 bits sobre el que trabajan 2 GB de GDDR5 a 7 GHz. Su rendimiento es suficiente para disfrutar de juegos actuales en resoluciones 1080p con los ajustes en calidades medias o altas, siempre dependiendo de las exigencias de cada título en concreto.

Esa hipotética GeForce GTX 1050 con 3 GB de GDDR5 mantendría casi todas las especificaciones que hemos citado, ya que reduciría el bus de memoria a uno de 96 bits y a cambio elevaría el total de memoria gráfica a 3 GB, manteniendo la velocidad de la misma en 7 GHz. Esto significa que dispondría de 1 GB más de GDDR5, lo que podría ayudar a mejorar el rendimiento en juegos que tienen una fuerte dependencia de aquella (DOOM 2016, Resident Evil 7 y Wolfenstein II: The New Colossus son tres grandes ejemplos), pero al contar con un menor ancho de banda podría mostrar una leve pérdida de rendimiento en aquellos que no se beneficien del incremento de memoria gráfica.

Se comenta que esta tarjeta gráfica será en principio una exclusiva para el mercado chino y que estaría dirigida principalmente a cibercafés, pero de momento no podemos descartar por completo que acabe llegando al mercado internacional.

En lo personal creo que NVIDIA debería haber optado por lanzar directamente una GTX 1050 con 4 GB de GDDR5, al fin y al cabo ya la ofrecen en ordenadores portátiles.

Más información: Videocardz.