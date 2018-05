Probamos la tablet Huawei MediaPad M5

Total







8 Diseño

Software

Rendimiento/Autonomía

Precio

Pantalla

Más allá de los móviles, Huawei también cuenta con una pequeña gama de tabletas con un diseño y prestaciones muy cuidadas. Las MediaPad M5 fue presentada en el pasado Mobile World Congress y se trata de un modelo que ha sorprendido por sus grandes prestaciones, una tableta que al probarla, trabajar y disfrutar con ella, recuerdas porque necesitas una tableta.

Estas tabletas se presentaron en tres versiones: y dos tamaños de pantalla, multitáctiles con 8,4 y 10,8 pulgadas de diagonal y la misma resolución nativa: 2560 × 1600 píxeles (para una calificación de 359 y 280 PPI, respectivamente).

Su motor hardware es responsabilidad de un SoC Kirin 960 propio de Huawei con cuatro núcleos de procesamiento 4 Gbytes de memoria RAM y capacidad de almacenamiento de 32, 64 o 128 Gbytes.

En esta ocasión hemos probado el modelo de 10 pulgadas, que cuenta con un diseño muy agradable y práctico. Revestida de metal, se aleja del plástico y además incorpora un lector de huellas en la inferior de la pantalla, así como las consabidas cámaras delantera y trasera. Incorpora ranura para tarjeta de memoria y un solo puerto de carga. Esta tableta prescinde de la conexión jack para los cascos pero en compensación viene con un adaptador USB-C jack.

La pantalla de es de 2k en ambos modelos y la verdad que se nota una resolución espectacular y necesaria para utilizarla como centro de entretenimiento. Gracias a sus ángulos de visión de más de 170 grados y sus negros profundos, utilizar aplicaciones como Netflix y poder ver películas y series en cualquier lugar es un auténtico placer. Tampoco deja nada de desear el sonido que producen los altavoces Harman Kardom.

Una pantalla de 10 pulgadas nos permite, además de disfrutar de nuestras series en cualquier lugar, trabajar prácticamente como si lo hiciéramos desde un portátil, además esta pantalla y el Android con capa EMUI da la posibilidad de trabajar a doble pantalla. La MediaPad M5 lleva un Android 8.0 con la capa EMUI 8.0 y para moverlo utiliza un procesador Kirin 960. Por ello la tableta funciona con bastante fluidez, no se nos ha colgado ni reiniciado mientras usamos.

Llama también la atención la batería que gracias a la carga rápida podremos tenerla al máximo en media hora y al ser de 7.500 mAh podremos disfrutar de una hora y media de contenido audiovisual a todo color.

Conclusiones

Como he dicho al principio la MediaPad M5 de Huawei nos recuerda porque necesitamos una tableta. Sus 498 gramos apenas se nota si la llevamos en un bolso o mochila. Tenerla cargada siempre es fácil por lo que si tienes un largo viaje de casa al trabajo y del trabajo a casa seguramente tu tiempo pasará más rápido gracias a ella y lo podrás aprovechar sin problemas para ver series, jugar, leer o incluso trabajar todavía más.

Lo único que no me termina de encajar de esta tableta es el precio, ya que por 379 euros, la opción básica y 540 euros la opción PRO con tarjeta SIM nos preguntamos si no sería más aconsejable comprar un iPad de sexta generación que nos costará 349 euros.