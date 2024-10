Huawei se ‘divorcia’ de Android con el HarmonyOS NEXT

Huawei ha anunciado el lanzamiento de la primera versión (beta) del sistema operativo HarmonyOS NEXT filtrado hace unos meses. El objetivo es ‘liberarse’ del ecosistema Android o como dirían los del argumento contrario, poder sobrevivir fuera de la plataforma que -junto al iOS de Apple- domina con mano firme el mercado de la movilidad mundial.

La compañía china ha comenzado ya las pruebas del sistema en algunos de sus teléfonos inteligentes y tabletas que utilizan sus propios chipset Kirin y Kunpeng. Hay que decir que se trata de una versión beta pública, pero a diferencia de las versiones anteriores de HarmonyOS, la gran diferencia de NEXT es que ya no es compatible con aplicaciones Android.

HarmonyOS NEXT, ¿se puede vivir sin Android?

Ya sabes que el gobierno de Trump bloqueó a Huawei en 2019 en una escalada en la guerra comercial contra China. Argumentando (sin pruebas públicas hasta la fecha) razones de «espionaje» y bajo el argumento siempre recurrente de la «seguridad nacional», la Casa Blanca impedía a las empresas estadounidenses que comprasen equipos de telecomunicaciones a Huawei y también prohibía a ésta su acceso a tecnología de compañías estadounidenses. Estas restricciones impedían que la compañía accediera en software a todos los servicios de Google con Android o en hardware a los chips de Qualcomm.

Huawei hizo de la necesidad virtud y creó HarmonyOS, un sistema operativo de código abierto basado en Android. Ahora llega la siguiente versión y pretende ser completamente independiente ya que su objetivo es hacer la transición de sus dispositivos a un sistema operativo completamente propio. De momento el sistema solo está disponible en China y allí la compañía no parece tener problema alguno para no usar Android, ya que las principales aplicaciones de redes sociales o de comercio electrónico (Meituan, Douyin, Taobao, Xiaohongshu, Alipay, JD.com…) se encuentran entre las que han desarrollado aplicaciones nativas para el sistema. Huawei dice que ha lanzado más de 15.000 aplicaciones nativas y metaservicios para HarmonyOS. Un comienzo significativo, aunque Google y Apple tienen bastantes más en sus tiendas de aplicaciones.

Dice la firma china que el nuevo sistema operativo tiene 110 millones de líneas de código y mejora el rendimiento general de los dispositivos móviles que lo utilizan hasta un 30 por ciento. También está optimizado para aumentar la duración de la batería hasta en 56 minutos y ha liberado un promedio de 1,5 Gbytes de memoria para tareas que no impliquen el funcionamiento del sistema operativo.

Técnicamente, HarmonyOS NEXT utiliza un microkernel desarrollado internamente basado en el núcleo de código abierto OpenHarmony. Es compatible con aplicaciones a través del compilador Huawei Ark con Huawei Mobile Services (HMS) y promete una arquitectura unificada sin fisuras entre los dispositivos que lo usen (propios de Huawei), la nube y la interconectividad entre distintos formatos.

La gran pregunta sigue siendo la misma ¿Se puede sobrevivir en movilidad sin Android en los mercados occidentales tan dependientes del sistema de Google, sus servicios y aplicaciones? De momento el HarmonyOS NEXT solo está disponible en China y la verdad no sabemos si hay planes para lanzarlo en el mercado internacional. Sí sabemos que Huawei espera llevar su sistema operativo a las computadoras personales. El mes pasado, el presidente del grupo de consumo del gigante chino, Yu Chengdong, reveló que ya no utilizarían Windows en sus futuras máquinas, sino Harmony OS.