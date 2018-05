Total







Un PC para gaming es algo más que una configuración de hardware. No basta con tener un buen procesador, una tarjeta gráfica potente, RAM suficiente para jugar con garantías y luces LED RGB a gusto del usuario, debemos completarlo con un monitor, un teclado, un ratón y una alfombrilla apropiada. En este sentido la AORUS AMP500 se perfila como una opción interesante por el equilibrio que presenta en términos de calidad y precio, y gracias a GIGABYTE España hemos tenido la oportunidad de probarla.

En este artículo os vamos a contar sus claves y nuestras impresiones sobre este accesorio. Somos conscientes de que no todo el mundo le da la importancia que merece, pero debemos tener en cuenta que la alfombrilla afectará al funcionamiento del ratón y que de éste dependerá la experiencia que tendremos en una gran cantidad de juegos. Si elegimos una alfombrilla inadecuada podríamos perder precisión, y ya sabemos la importancia que ésta tiene en la mayoría de los juegos.

Sin más preámbulos empezamos con el análisis. Esperamos que os guste y sobre todo que os sea útil. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

AORUS AMP500, un vistazo previo

La AORUS AMP500 es una alfombrilla para ratón que está dirigida al sector gaming. A pesar de ello resulta bastante discreta ya que carece de iluminación LED RGB y muestra una combinación de colores negro y naranja. El primero domina el conjunto, ya que el segundo queda reservado a la base y al logo de AORUS.

Nada más sacarla de la caja las sensaciones que trasmite son buenas. Denota robustez y el tacto confirma que tenemos silicona en la parte trasera y tela en la parte frontal. Esta combinación no es aleatoria, tiene una explicación: la base terminada en silicona ofrece un excelente agarre y evita que se produzcan desplazamientos inoportunos que puedan afectar a nuestra experiencia mientras jugamos, mientras que la tela ofrece un tacto suave y se lleva de maravilla con cualquier ratón, ya sea óptico o láser.

GIGABYTE ha cuidado el diseño y la calidad de la AORUS AMP500, pero además la ha redondeado con resistencia a salpicaduras de líquidos, un detalle muy útil ya que es habitual tomar bebidas mientras disfrutamos de largas sesiones de gaming y si se produce un pequeño derrame sólo tendremos que secarlo y listo, podremos seguir utilizando la alfombrilla.

A continuación os dejamos un resumen con todas las claves de esta alfombrilla:

Superficie terminada en tela resistente a líquidos, base terminada en silicona.

Grosor de 1,88 mm . Reforzada en los laterales para evitar el desgaste por el uso intensivo.

. Reforzada en los laterales para evitar el desgaste por el uso intensivo. Medidas: 430 mm x 370 mm.

Terminada en color negro con detalles naranjas.

Nuestra experiencia

He probado la AORUS AMP500 sobre una mesa de madera utilizando un ratón gaming basado en tecnología láser y los resultados han sido excelentes. Durante varios días he utilizado los dos juegos que más estoy disfrutando actualmente: Destiny 2 con la expansión “El Estratega” y Dying Light, y mi experiencia ha sido en general muy buena.

La alfombrilla siempre se ha mantenido en su sitio, es fácil de limpiar y efectivamente aguanta sin problema salpicaduras de líquidos (hice una prueba a propósito para confirmarlo). Por lo que respecta a su “simbiosis” con mi ratón debo decir que ha sido sobresaliente, tanto que me ha inspirado el calificativo que sirve de título a este análisis: “precisión”, y es que la AORUS AMP500 unida a mi ratón configurado en 2600 DPI ha cubierto a la perfección mis necesidades y ha cumplido sin problemas con mis expectativas.

Como indiqué al inicio la precisión en juegos es fundamental y no me refiero sólo al tema competitivo. En títulos como Destiny 2 me encanta tener esa precisión que me permite ir encajando disparos a la cabeza con mi cañón de mano favorito y para lograrlo no basta con un buen ratón, es necesaria una alfombrilla que tenga un mínimo de calidad. La AORUS AMP500 cumple de sobra y es por tanto una buena opción.

Notas finales

La AORUS AMP500 es una excelente alternativa para aquellos que busquen una alfombrilla gaming discreta que priorice la calidad sobre la “pomposidad”. Con ella podréis disfrutar de una buena experiencia de uso y tendréis un producto resistente y duradero.

Obviamente esa calidad hay que pagarla y los 26,84 euros que cuesta dan fe de ello. Es un precio alto, aunque acorde a lo que ofrece.

Nos ha gustado

Silicona y tela de calidad, nada de plásticos duros.

Resistencia a líquidos.

Se lleva bien con cualquier tipo de ratón.

El diseño es sobrio, por lo que encaja en cualquier escritorio.

