Dicen los meteorólogos que hoy llega la primera ola de calor del verano, como si no hiciese más de un mes que las temperaturas en España son de buscar la sombra y tomárselo con calma. Pero cuando avisan es por algo y de miércoles a domingo se espera una subida de las temperaturas de hasta 10 grados de media. Para derretirse al sol, vamos, por lo que si no tienes la suerte de estar al lado de una playa o piscina, te recomendamos un plan económico y muy fresquito para pasar esta semana en el infierno (titular real).

El plan que te recomendamos no es otro que pegarte un maratón seriéfilo, a ser posible, bajo el chorro del aire acondicionado; con una pequeña vuelta de tuerca para no machacar la fórmula: en lugar de repasar los grandes éxitos recientes, hemos rebuscado entre la oferta de los servicios de VOD disponibles para encontrar series clásicas que merezca la pena volver a ver, o quizás descubrir. Porque lo nuevo, y lo sabemos, no es siempre lo mejor.

Star Trek: La serie original

Star Trek comenzó su andadura televisiva en 1966, iniciando asimismo una aventura que pretendía durar cinco años, pero que se despidió a los tres. No obstante, su cancelación no impidió que la franquicia haya continuado generando novedades hasta nuestros días, convirtiéndose en un clásico indiscutible de la ciencia ficción y de la cultura popular.

Star Trek: La serie original consta de 3 temporadas con un total de 80 capítulos (79 más el piloto) y la encontrarás en Netflix.

Si de esta te haces un trekkie, tienes material para seguir hasta reventar, ya que en Netflix están todas las series de la franquicia y varias películas. Como para aguantar la ola de calor y la próxima glaciación.

Padres forzosos

Saltamos un par de décadas para hablar de Padres Forzosos (Full House), una sitcom de finales de los ochenta del pasado siglo (1987) que podrá sonar hasta a los más jóvenes aunque sea de vista, por las reposiciones que ha tenido. Fue todo un pelotazo en su momento, y hasta hoy se llega su sombra gracias a una nueva adaptación. Humor sin pretensiones para toda la familia.

Padres forzosos consta de 8 temporadas con un total de 192 capítulos y la encontrarás en Netflix.

Esta recomendación no es ninguna broma: para gustos, colores. Y no debe funcionar mal la cosa cuando Netflix ha producido un secuela llamada Madres forzosas que ya ha anunciado su cuarta temporada.

Agatha Christie’s Poirot

En 1989, ITV (primer canal de TV comercial de Reino Unido) se embarcó en el proyecto de llevar a la pequeña pantalla a uno de los detectives de novela más emblemáticos, y desde entonces hasta 2013, que se dice pronto, las aventuras del genial Hércules Poirot, interpretado sin descanso por David Suchet, fueron una constante intermitente en la televisión británica.

Agatha Christie’s Poirot consta de 13 temporadas con un total de 70 capítulos. Encontrarás las 12 primeras temporadas en Filmin.

Agatha Christie’s Poirot nació al amparo de otro éxito de ITV, una serie de series dedicadas al mismísimo Sherlock Holmes. En ambos casos el resultado fue excelente, por lo que a falta de Holmes, bueno es Poirot.

Historias de la cripta

Cambiamos de tercio pero no de año, y es que en 1989 se estrenó también una serie clásica que nada tiene que ver con la anterior: Historias de la cripta (Tales from the Crypt) fue un divertimento terroríficamente refrescante, una reivindicación a series del tipo La dimensión desconocida y sus cuentos para no dormir, antología audiovisual de las publicaciones de EC Comics.

Historias de la cripta consta de 7 temporadas con un total de 93 capítulos. Encontrarás las 6 primeras temporadas en Filmin.

Emitida en Estados Unidos por HBO sin censura de la época que coartara, Historias de la cripta fue, además de una producción original con mucho encanto, una serie por la que pasaron multitud de grandes actores y directores de cine. Saluda al Guardián de la cripta de mi parte.

Twin Peaks

Terminamos ya en la década de los noventa y bastante más cerca incluso con una de las locuras brillantes más celebradas de David Lynch. El cineasta tocó techo también en la televisión con la primera temporada de Twin Peaks (1990), una serie de suspense surrealista al nivel de sus mejores obras, cuya segunda temporada no pudo completar con la libertad necesaria.

Twin Peaks consta de 3 temporadas con un total de 48 capítulos y la encontrarás en Movistar+.

David Lynch volvió en 2017 con la tercera temporada de Twin Peaks, incluyendo a parte del reparto original. Y una vez más consiguió la aclamación de la crítica, si bien el impacto público no ha sido comparable al de antaño: hubo un verano que aquí en España muchos se preguntaban, ¿quién mató a Laura Palmer?

¿Con cuál te quedas? ¿Cuál crees que ha soportado mejor el paso del tiempo?