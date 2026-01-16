Fallout Shelter se convertirá en un programa de televisión exclusivo de Amazon Prime

El enorme éxito que ha tenido la serie de Fallout en Amazon Prime ha llevado a la producción de Fallout Shelter, una adaptación del conocido juego de la franquicia que tendrá un enfoque muy diferente. No será una serie, tampoco una película: se llevará a la televisión como un programa de telerrealidad.

La descripción oficial que se ha hecho de Fallout Shelter dice que un grupo de concursantes entrarán en un mundo inmersivo donde tendrán que afrontar una serie de desafíos. Dichos desafíos irán escalando en dificultad, y el ganador podrá conseguir un gran premio. Pinta como un concurso «reality» de corte clásico, pero inspirado en el juego Fallout Shelter.

Este proyecto va muy en serio, tanto que ya han empezado las audiciones para seleccionar a los participantes. En la descripción también podemos leer que ese mundo inmersivo en el que se introducirán los participantes:

«Estará inspirado en el humor negro, el retrofuturismo y la narrativa de supervivencia posapocalíptica que son la seña de identidad de los juegos. A través de una serie de desafíos crecientes, dilemas estratégicos y encrucijadas morales, los concursantes deberán demostrar su ingenio, trabajo en equipo y resiliencia mientras compiten por la seguridad, el poder y, finalmente, un enorme premio en efectivo».

Las pruebas y desafíos de los participantes estarán basadas en las estadísticas clásicas de Fallout, que como sabrán muchos de nuestros lectores son fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Esto significa que los más fuertes y rápidos no tendrán todas las de ganar, los más inteligentes y perspicaces también tendrán sus oportunidades.

Como fan de Fallout, y amante de la serie de Amazon Prime, debo decir que este nuevo proyecto me resulta bastante interesante. No soy fan de los «realities» en general, pero en este caso creo que encaja con la propia esencia del juego original, y que si se ejecuta correctamente puede acabar quedando algo bastante digno.

Se espera que la grabación dé comienzo en junio de 2026, y que tenga una duración aproximada de tres semanas. Si esto se cumple, y si todo va según lo previsto, el estreno de Fallout Shelter debería producirse a finales de 2026.