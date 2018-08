El nuevo Chromecast de Google está en camino

A pesar de que Nokia ya no vive su época dorada, la marca, que actualmente está bajo HDM Global, está experimentando en los últimos tiempos cierto resurgimiento centrándose sobre todo en la comercialización de dispositivos Android de gama media y baja y con una buena relación calidad-precio.

Nokia publicó días atrás una misteriosa imagen sobre “uno de los teléfonos más esperados”, que tendría que ser presentado en un evento que se celebrará el martes 21 de agosto de de 2018. Una de las cosas más curiosas sobre el tweet relacionado con este anuncio es que en el mensaje se puede leer “teléfonos”, en plural, mientras que en la imagen la palabra aparece en singular. Esto da a entender que se presentarán varios smatphones y que lo mostrado a través de la imagen sería uno de los modelos, posiblemente el más potente.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvm

— Nokia Mobile (@Nokiamobile) August 16, 2018