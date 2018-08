Redstone 5 es oficialmente Windows 10 versión 1809

Si naciste a finales de los 80 y viviste tu preadolescencia y adolescencia en los 90, seguro que más de una tarde la pasaste frente al televisor disfrutando con la divertida Sabrina. Una divertida bruja que más de una vez nos hizo envidiar sus poderes. Ahora Netflix vuelve a traerla a nuestras pantallas, pero en una versión más oscura y algo más joven. Hoy os contamos la historia de esta bruja singular.

En 1962 apareció en los cómics de Archie una joven bruja llamada Sabrina Spellman. Sabrina era una medio bruja que ayudaba a los mortales con sus poderes, este personaje se hizo habitual en los cómics de Archie y en 1971 consiguió su propio cómic, Sabrina, una bruja adolescente. Fue creada por George Gladir y el artista Dan DeCarlo y duró hasta 2009. En este tiempo Sabrina convivió con la serie protagonizada por Melissa Joan Hart y con su versión animada.

El cómic trata sobre las aventuras de Sabrina, una bruja adolescente que vive con sus dos tías. Sabrina quiere ayudar con sus poderes, pero sus tías la fuerzan a que sea mala. Sus aventuras las comparte con su novio Harvey y su gato Salem. Con la aparición de la serie televisiva, el cómic adoptó alguna de sus tramas principales. Sabrina no sabe que es bruja hasta que cumple los 16 años, cuando recibe sus poderes y tendrá que aprender a controlarlos con la ayuda de sus tías, Hilda y Zelda, y su gato parlante, Salem. Sus tías no están muy adaptadas a la sociedad “mortal” y su gato parlante antes era un brujo que fue castigado a pasar la eternidad en un cuerpo gatuno.

La serie televisiva, que en España se llamaba Sabrina, cosas de bruja, duró de 1996 a 2003, tuvo 7 temporadas, 163 capítulos y tres películas. En ella vimos a Sabrina crecer desde el instituto hasta la universidad y todos envidiamos su rapidez para cambiarse de ropa, recoger la habitación, teletransportarse o incluso ¡Cambiar el tiempo con un hechizo! No soportamos este frío espantoso, Por eso ahora que se haga caluroso. Por supuesto, también quisimos un gato como Salem, aunque a veces fuera un poco cansino.

     

Pero en en 2014 aparece “otra” Sabrina, no tan risueña y pizpereta. Esta Sabrina no tiene las cosas tan fáciles y su mayor problema no es, ni mucho menos, aprobar sin utilizar sus poderes. Las escalofriantes aventuras de Sabrina las publica Archie Horror y están escritas pory dibujadas por. Al igual que la primera Sabrina, ésta nace en los cómics de Archie, pero en este caso en Afterlife with Archie, una versión postapocalítpica zombie del clásico Archie.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina están divididas en dos volúmenes. El primero Sabrina vive con sus tías Hilda y Zelda, su primo Ambrose y su gato parlante Salem, al cumplir 16 años tiene que elegir entre vivir una vida normal con su novio Harvey Kinkle o ser una bruja completa. Mientras tanto tendrá que enfrentarse a Madam Satan una terrible bruja que ha vuelto del infierno para llevar a cabo su venganza contra los Spellman. Y sobre esta novela gráfica es en la que Netflix basará su nueva serie.

Sabrina protagonizada por Kiernan Shipka llega el 26 de octubre a Netflix

Netflix aprovechará Halloween para estrenar Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Según leemos en Fotogramas esta nueva versión de la famosa serie será un drama de terror de una hora que reimaginará la historia de ‘Sabrina the Teenage Witch’ como un oscuro cuento sobre la llegada a la madurez mezclada con el horror, el ocultismo y la brujería. De momento sólo se sabe que se han encargado veinte episodios para dos temporadas. El medio Bloody Disgusting habla de una serie “en la línea de ‘La Semilla del Diablo’ y ‘El exorcista’, con una Sabrina luchando por reconciliar su naturaleza dual, mitad bruja y mitad mortal, mientras hace frente a fuerzas malvadas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo diurno en que habitan los humanos“.

La protagonista será la actriz Kiernan Shipka a la que ya hemos visto bordándolo en Mad Men y que también tiene tablas en esto del terror. En 2015 protagonizó ‘La envidia del mal’, a manos de Oz Perkins. A Kiernan le acompañan, Lucy Davis y Miranda Otto como sus tías. Ross Lynch será su amado Harvey Kinkle.

just a witch hitching a ride Una publicación compartida de Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) el 30 Jul, 2018 a las 12:33 PDT

Roberto Aguirre-Sacasa es el creador y productor de Las escalofriantes aventuras de Sabrina y de Riverdale, al adaptación a la pequeña pantalla de Afterlife with Archie. Esta última no está disponible en Netflix España y solo puede verse en Movistar +. Los chicos de Riverdale no lo tienen mejor que los de Greendale, han matado a Jason Blossom. Tras declarar la trágica muerte de su hijo como un asesinato, Clifford y Penolope Blossom empiezan a sospechar de algunos de los ciudadanos de Riverdale.

Los acontecimientos que han tenido lugar durante el verano han hecho que Archie Andrews se dé cuenta de que él quiere seguir una carrera musical y no seguir los pasos de su padre. Todavía no está claro si habrá crossover entre las series. Aunque la CEO de Archie comics, Andy Goldwater, ya ha declarado que por el momento es mejor que sigan caminos separados.

 

Parece que Netflix ha encontrado un filón en esto de “torturar niños”. Entre sus grandes éxitos podemos encontrar Stranger Things y Por 13 razones, que con distintos escenarios las tramas giran en torno a niños torturados por cuestiones que le quedan grandes. Riverdale es una creación de The CW, pero firmó con Netflix para que emitiera sus episodios y poco después anunció la nueva serie de Sabrina.