Las mejores ofertas de la semana en otro Red Friday

Gamescom 2018. A falta de un día para que termine la celebración de la Gamescom (aunque algunos eventos continúen por la ciudad hasta el domingo), parece que si nadie tiene una sorpresa preparada para última hora, ya podemos cerrar los anuncios y presentaciones.

Si bien algunas de las compañías más grandes como Microsoft o Nintendo parecen haber eclipsado la atención tras sus conferencias, todavía nos queda mucho material para presentaros. Aquí dejamos una recopilación de los tráilers y anuncios más importantes que se han desvelado durante todo el evento:

Assassin’s Creed: Odissey

La gran novedad de la Gamescom respecto al próximo Assassin’s Creed, fue la confirmación de Ubisoft de que el título contará con hasta 30 horas de escenas cinemáticas. Así pues, aprovecharon también para mostrarnos los vídeos de presentación de los que serán los dos personajes principales de la campaña: Kassandra y Alexios.

Con contenidos muy parejos, pero distintos, podemos ver los grandes escenarios basados en la antigua civilización griega, y parte de los enemigos, y los combates, armas y nuevos movimientos especiales. Por último, también hay que mencionar que Ubisoft confirmó que no pretende publicar un nuevo Assassin’s Creed durante el 2019.

Assassin’s Creed: Origins llegará el 5 de octubre a PC, PS4 y Xbox One.

 

FIFA 19

Sin duda este año se plantea bastante bien para FIFA 19, tras haberse hecho con la exclusividad de la Champions League, y dejar así a su eterno rival sin una de las bazas más fuertes con las que contaba.

EA vuelve a apostar por su modo campaña El Camino, esta vez llamado “Campeones”, donde podremos elegir entre los tres personajes disponibles para ascender al éxito mundial. Alex Hunter, Danny Williams y Kim Hunter, serán los protagonistas de la campaña, y contarán con historias entrelazadas. Además, contaremos con la posibilidad de cambiar entre ellas en todo momento, pudiendo así vivir las tres caras de esta historia.

FIFA 19 estará disponible el próximo 28 de septiembre en PC, PS4 y Xbox One.

 

Just Cause 4

Square Enix y Avalanche Studios aprovecharon para presentar un nuevo tráiler de Just Cause 4, con imágenes y gameplays, y en el que mostraron la gran libertad para realizar toda clase de movimientos con la que contaremos.

También, aunque ya adelantado en el pasado E3, en este vídeo podemos apreciar lo enormes que serán los mapas, así como parte del efecto de los desastres naturales, como tornados, que destruirán todo a su paso. Just Cause 4 tiene una fecha de lanzamiento fijada para el 4 de diciembre, y estará disponible para PC, PS4 y Xbox One.

 

Life is Strange 2

Uno de los juegos más esperados por los fans de la saga y las novelas interactivas. Life is Strange 2 nos cuenta las historias de Sean y Daniel Díaz, quienes se vieron forzados a huir de Seattle debido a los desafortunados sucesos que tuvieron que vivir. Ambos emprenderán un camino que los llevará a través de distintas ciudades donde vivirán todo tipo de experiencias.

Life is Strange 2 estará disponible el próximo 27 de septiembre para PC, PS4 y Xbox One.

 

Jump Force

Tras sorprendernos a todos con su anuncio durante el pasado E3, no habíamos vuelto a tener noticias sobre este juego de luchas. Sin embargo, Bandai Namco no ha querido desaprovechar la oportunidad que supone la Gamescom, y nos ha adelantado un nuevo trailer en el que podemos ver la presencia de seis nuevos personajes.

Gon e Hisoka de Hunter X Hunter, Sanji, Sabo y Barbanegra de One Piece,y Vegeta de Dragon Ballse unirán al resto del elenco y series ya anunciados, y a la espera de que se les unan nuevos personajes en los próximos meses, seguramente con grandes anuncios durante las ferias en Japón.

 

Biomutant

Tras su ausencia en el pasado E3, THQ Nordic ha vuelto con las pilas cargadas. Su gran apuesta para este Gamescom ha sido Biomutant, que nos trasladará a un mundo abierto donde tomaremos el control de un pequeño animal humanoide con la capacidad de evolucionar.

En este nuevo tráiler, podemos ver los enormes enemigos a los que enfrentaremos, los acrobáticos combates, y la gran variedad de armas disponibles, las cuales podremos ir reando y mejorando. Si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento para Biomutant, está previsto que llegue en algún momento de 2019.

 

Sekiro: Shadows Die Twice

La nueva entrega de From Software en colaboración con Activision. El estudio japonés presentó un nuevo vídeo en el que nos adelantaron nuevas imágenes y 5 minutos de gameplay. En él, podemos ver principalmente el sistema de movimiento, algunos enemigos, el sistema de combate, y cómo no, la muerte del jugador.

Sekiro: Shadows Die Twice estará estará disponible el 22 de marzo de 2019, confirmado en PC, PS4 y Xbox One.

 

Cyberpunk 2077

A diferencia del pasado E3, en esta ocasión CD Projekt Red se ha limitado a mostrarnos cuatro nuevas imágenes de Cyberpunk 2077. En estas capturas, publicadas también en un tweet en la cuenta oficial, podemos apreciar la vista en primera persona que tendremos durante el juego.

Todavía no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento para Cyberpunk 2077, pero tan sólo esperamos que llegue antes de dejar de ser un juego futurista.