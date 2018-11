WhatsApp para tabletas llega a Google Play: ya puedes descargarla gratis

La versión de WhatsApp para tabletas ya ha llegado de forma oficial a la tienda de aplicaciones de Google para Android, una buena noticia que sin embargo presenta un matiz importante, y es que de momento solo está disponible en fase beta, lo que significa que deberemos estar inscritos en el programa para poder descargarla y utilizarla.

WhatsApp para tabletas sigue el sistema tradicional de su variante para smartphones. Esto quiere decir que podemos descargarla de forma totalmente gratuita y que la instalación es totalmente automática, por lo que no tenderemos que preocuparnos de nada. Sin embargo, para poder completar el proceso necesitaremos asociar un número de teléfono a la aplicación, ya que de lo contrario no nos dejará avanzar.

Este paso puede generar dudas pero es muy sencillo: solo tenemos que vincularla a un número de teléfono. Antes de dar el paso os recordamos que si utilizáis el mismo número de teléfono que tenéis asociado a la aplicación de WhatsApp instalada en vuestro smartphone no podréis mantener ambas a la vez, así que tenedlo muy en cuenta.

Lo mejor es que utilicéis un número de teléfono secundario que no esté ya asociado a WhatsApp, aunque en cualquier caso os recordamos que no es imprescindible descargar esta aplicación para disfrutar de la conocida aplicación de mensajería en tiempo real en vuestra tableta, ya que existe una alternativa más sencilla, el cliente web de WhatsApp.

Para utilizar la versión web de WhatsApp en vuestra tableta o en vuestro PC o portátil solo tenéis que entrar en este enlace y seguir los pasos que aparecen. Una vez completados podréis empezar a disfrutar de ella, sin más.

No sabemos cuándo llegará a su versión final esta variante de WhatsApp para tabletas, pero el tema de tener que asociarla a un número de teléfono es un freno importante que deberían cambiar, ya que hace que la aplicación no tenga demasiado sentido.

Good news: you can now install WhatsApp on your Android tablet directly from the Play Store (ONLY IF YOU’RE A BETA TESTER — 2.18.367)!

It wasn’t possible in the past and it was necessary to download the APK separately.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 30 de noviembre de 2018