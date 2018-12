Desaparece el aviso de dos años de actualizaciones en Android One

El mensaje que confirmaba los dos años de actualizaciones en Android One ha desaparecido por completo de la página web oficial que Google mantiene para dicho programa. Es el único cambio importante que hemos podido ver, ya que el resto de elementos, incluyendo el catálogo de smartphones que se integran en el programa, se mantienen intactos.

Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir por sí solo que la garantía de dos años de actualizaciones en Android One haya cambiado, de hecho todavía no tenemos confirmación oficial, pero desde luego es un movimiento que ha generado polémica y muchas dudas, sobre todo porque como dijimos no tiene sentido y no hay una explicación oficial.

Uno de los atractivos más importantes del programa Android One era la idea de unir smartphones con un buen nivel de prestaciones y un precio razonable a un buen nivel de soporte. En este sentido esos dos años de actualizaciones de Android aseguradas jugaba un papel fundamental. Pues bien, la desaparición de la referencia que confirma ese soporte hace un flaco favor al programa, y como dijimos no tiene sentido salvo que haya una razón de peso detrás.

La fragmentación es uno de los problemas más graves que afronta Android, y también uno de los que más devalúa los terminales basados en dicho sistema operativo. Dado que los smartphones basados en Android One utilizan la versión limpia de dicho sistema operativo lo tienen más fácil para recibir actualizaciones a nivel de sistema operativo, pero como contrapartida pierden las funciones y mejoras que ciertos fabricantes, como Samsung y Huawei por ejemplo, introducen en sus versiones personalizadas de Android.

Estaremos atentos a la respuesta oficial de Google sobre esta cuestión, pero la cosa no pinta bien. Todo parece apuntar a que la garantía de dos años de actualizaciones en Android One ha pasado “a mejor vida”. Ojalá me equivoque.