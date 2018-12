Xbox Two y el mito de los 240 FPS con resolución 4K

Michael Pachter lanzó hace unos meses una predicción sobre PS5 y Xbox Two que os explicamos en este artículo. El polémico analista dijo que tanto PS5 como Xbox Two, también conocida como Xbox Scarlett, iban a ser capaces de mover juegos a 240 FPS con resolución 4K.

Ya os dijimos en su momento que esa predicción era una locura sin sentido, y no solo porque resultaba imposible de cumplir, sino porque además una tasa de 240 FPS con resolución 4K no representaba un valor real para la mayoría de los usuarios. El motivo es simple, el usuario medio no cuenta con una pantalla capaz de beneficiarse de una tasa de fotogramas tan alta, y el hardware necesario para alcanzar ese nivel simplemente no existe.

Actualmente una RTX 2080 TI, la tarjeta gráfica más potente que existe (con permiso de la RTX TITAN), apenas puede lograr 50-60 FPS en resoluciones 4K con calidades máximas en juegos actuales. Hablamos de una tarjeta gráfica de 1.259 euros y de juegos de la generación actual.

Pues bien, Xbox Two deberá mover juegos de próxima generación, que tendrán unos requisitos superiores a los actuales, y además contará con un hardware que Microsoft debería vender a unos 400-500 dólares, aproximadamente. Con eso en mente, y teniendo en cuenta que su lanzamiento se produciría en 2020, no podemos más que tildar de locura la predicción de Pachter.

Brad Sams, una de las fuentes más fiables del universo Microsoft, ha confirmado que esa predicción no tiene sentido, y ha vuelto a apuntar al posible lanzamiento de una Xbox de nueva generación basada en el juego en la nube, que contaría con un hardware mínimo y tendría un precio aproximado de 100 dólares.

Dicha consola serviría para reforzar el negocio del gigante de Redmond alrededor de su plataforma Azure, y podría potenciar también el valor del servicio Game Pass, que como sabemos ofrece una amplia variedad de juegos por una pequeña cuota al mes.

¿Qué podemos esperar entonces de Xbox Two-Xbox Scarlett?

Nada de 240 FPS con resolución 4K. Dicha consola estará equipada con una CPU Ryzen basada en Zen 2, 16 GB de GDDR6 unificada y una GPU Radeon Navi en proceso de 7 nm con un rendimiento similar a una Radeon RX Vega 64.

Con esas especificaciones en mente, y teniendo en cuenta el alto grado de optimización que alcanzan las consolas gracias a los kits dedicados de desarrollo, podemos esperar juegos en resolución 4K con 60 FPS configurados con calidades medias-altas.