Apple obligada a dejar de vender los iPhone 7 y iPhone 8 en Alemania

El gigante de Cupertino no pasa por su mejor momento. Hace unos días vimos que Apple había cerrado un 2018 para olvidar, y hoy hemos podido confirmar que la compañía de la manzana ha tenido que suspender la venta de sus iPhone 7 y iPhone 8, así como las versiones Plus, en Alemania.

Este movimiento trae causa de lo que vimos en este artículo, donde os anticipamos que la decisión ya estaba tomada y que solo faltaba un último paso para que el bloqueo fuese efectivo: Qualcomm debía ingresar un depósito de 765 millones de dólares, cifra que al final se ha incrementado hasta los 1.500 millones de dólares.

En efecto, esto quiere decir que Qualcomm ha tenido que constituir un depósito a modo de garantía valorado en 1.500 millones de dólares para que entrase en vigor el bloqueo de los iPhone 7 y iPhone 8 en Alemania.

De momento parece que solo el gigante de la manzana ha suspendido la venta de dichos terminales, ya que no están disponibles a través de su web oficial, pero se pueden seguir comprando a través de terceros en dicho país, Amazon incluida.

La efectividad del bloqueo se ve reducida si su ejecución se limita a Apple, pero debemos tener en cuenta que la compañía atraviesa un mal momento, que Alemania es uno de los mercados más importantes de Europa y que los iPhone 7 y iPhone 8 son modelos muy populares a pesar de estar encuadrados en generaciones anteriores a los iPhone XR y iPhone XS, así que esta medida cautelar puede hacerle bastante daño.

Con unas previsiones de ventas a la baja y unas acciones que se tambalean cada vez que hay una mala noticia sobre el iPhone está claro que Apple debería zanjar de una vez sus disputas en los tribunales y centrarse en lo importante: tomar medidas para diseñar un iPhone 2019 que realmente anime a los usuarios a renovar y que no sea “más de lo mismo”.

Personalmente tengo un iPhone 8 Plus que compré cuando fue anunciado el año pasado y estoy muy contento, pero esto no me impide ver que Apple no se está moviendo en la dirección correcta. Su nueva generación de smartphones debería traer un diseño totalmente renovado y cambios importantes a nivel de hardware, dos claves que podrían contribuir a acortar un poco los ciclos de renovación.