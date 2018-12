Alemania bloquea la venta del iPhone: Qualcomm da otro mazazo a Apple

Qualcomm ha vuelto a asestar un duro golpe a Apple, y esta vez ha sido en Europa: Alemania bloquea la venta del iPhone, aunque de momento lo hace únicamente en las tiendas oficiales de la firma de la manzana, lo que significa que tanto terceros como teleoperadoras pueden seguir vendiendo dicho smartphone en sus diferentes versiones y generaciones, al menos de momento.

El problema es el mismo que vimos en China: una demanda por violación de patentes que lleva a Apple a una situación complicada. La compañía de Cupertino se negó en rotundo a seguir pagando las cuotas que pedía Qualcomm por licenciarle sus patentes, escudándose en que los precios eran abusivos y en que estaría vulnerando el derecho a la competencia.

Es evidente que si dejas de pagar de forma unilateral y sin apoyarte más que en tu criterio unas patentes que estabas utilizando en tus productos lo único que puedes esperar son demandas, y éstas pueden conllevar bloqueos en diferentes países. No debería sorprender a nadie, y menos a Apple, que debe tener un equipo de asesores legales de primera a su servicio.

La compañía de la manzana ha demostrado una vez más que no sabe perder. A la hora de afrontar la prohibición en China fue de nuevo por libre, hizo caso omiso y siguió vendiendo sus iPhone, alegando que dejar de hacerlo perjudicaría a los impuestos recaudados por China y ofreciendo un fondo de garantía mayor que el que tuvo que entregar Qualcomm.

Al descubrir que Alemania bloquea la venta del iPhone en Apple se han apresurado a decir que se pueden comprar en terceros y a través de teleoperadoras, y ha dejado claro que van a recurrir la sentencia.

El bloqueo afectará, de momento, a los iPhone 7 y iPhone 8. El tribunal alemán ha estimado que estos modelos utilizan componentes de terceros, Intel y Qorvo, que vulneran patentes de Qualcomm relacionadas con el ahorro de energía en comunicaciones inalámbricas. Qualcomm tendrá que hacer un depósito de 765 millones de dólares como garantía, cuando cumpla este paso el bloqueo será efectivo.

Alemania bloquea la venta del iPhone de forma parcial y no definitiva, pero es un caso más que confirma que Qualcomm no está dispuesto a ceder y que Apple podría acabar teniendo problemas a nivel internacional. Eso es precisamente lo que menos necesita la manzana mordida, ya que depende enormemente del iPhone y sus ventas no están cumpliendo con las expectativas.