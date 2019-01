Novedades VOD 02/19: el ‘Brexit’ ya tiene su película, en HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y el año ya ha arrancado, los lanzamientos interesantes comienzan a fluir y en esta nueva edición de nuestra sección de vídeo bajo demanda destacamos contenidos varios, comenzando por todo lo que tiene por ofrecer…

HBO

HBO España se despereza y al tiempo que continúa publicando nuevos capítulos -al revés de Netflix, HBO suele mantener la cadencia de capítulo por semana- de series en emisión como Manifest (T1), Counterpart (T2) o Berlin Station (T3), estrena diversos contenidos originales o exclusivos.

Brexit: The Uncivil War

Brexit: The Uncivil War es posiblemente el lanzamiento más interesante de la semana por el tema que toca y cuándo lo toca: a dos años pasados del referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y apenas tres meses antes de que se haga efectivo el resultado. Protagonizado por el solvente y sorprendentemente calvo -sin que se noten prótesis, maquillajes u otros horrores de las personalizaciones cinematográficas- Benedict Cumberbatch, el telefilme se estrenó la semana pasada en la televisión británica y ahora se extiende al resto del mundo vía HBO. Brexit: The Uncivil War cuenta la historia de cómo se gestó la oscura campaña política a favor del brexit (la segunda parte la veremos dentro de muy poco y en tiempo real).

Success

Success es la segunda producción original de HBO Europe, una serie de drama y suspense en la que cuatro desconocidos se enredan de mala forma a raíz de un crimen. La acción se da en Zagreb, capital de Croacia y a la dirección está el ganador de un Oscar Danis Tanović.

Future Man

Como fruto de su asociación con Hulu, HBO se sigue trayendo sus series a estos lares y esta es la segunda temporada de Future Man, una aventura juvenil de ciencia ficción que clava la idea tras el argumento del clásico de los ochenta Starfighter: la aventura comienza (The Last Starfighter)… y de hecho bromean sobre ello en la propia serie.

Un último estreno original de HBO es The Shop, un programa de entrevistas con gente del mundo del deporte y del espectáculo estadounidense con LeBron James y Maverick Carter.

Netflix

El destacado de la semana y la primera posición se la lleva HBO, pero Netflix no le va a la zaga y viene bien pertrechada para contentar a quienes valoran las producciones originales, entre las que predominan la fantasía y la comedia.

Titanes

El lanzamiento más anticipado de la semana es Titanes, la nueva serie de DC Universe cuya distribución fuera de Estados Unidos se ha agenciado Netflix en exclusiva. Con Robin (el de Batman, sí) al frente de un nuevo grupo de superhéroes adolescentes, no se engloba en principio en las series de DC Cómica que publica el canal The CW (Arrow, The Flash…), pero viendo el tráiler… huele a lo mismo.

Godzilla

En 2017 se estrenó la sorprendente Godzilla: Planet of the Monsters, en 2018 le siguió la más regular Godzilla: City on the Edge of Battle y recién empezado 2019 llega Godzilla: The Planet Eater, que a pesar de no haber conseguido remontar al nivel de la primera parte, completa la trilogía y cierra la historia. ¡Que no es poco! Anime de gran calidad plástica, con un trasfondo sobrecogedor y con el mejor Godzilla animado que se haya visto nunca. Producida por Toho, creada por Polygon Pictures y distribuida internacionalmente por Netflix.

Más contenidos originales de Netflix para esta semana son:

–Sex Education, serie de comedia con Gillian Anderson en torno a las relaciones amorosas de su hijo adolescente.

–Amigos de la universidad, segunda temporada de esta otra comedia con más relaciones y líos sexuales, pero de cuarentones.

–La última carcajada, comedia que reúne a viejas glorias como Chevy Chase, Richard Dreyfuss y Andie MacDowell.

–Masacre en el estadio es un nuevo capítulo de la serie documental ReMastered, dedicada en este entrega a la historia de Víctor Jara.

Más cosas

En la televisión nacional se estrenó esta semana Matadero, “un thriller ibérico” según lo anuncian cuyo primer capítulo se puede ver gratis en el sitio web de Atresplayer.