Dazn, el intento de Netflix de deportes, llega a España

Netflix, Spotify, HBO, todos estos servicios abrieron una puerta al cambio, nos liberaron de las cadenas de los horarios, podemos ver series y películas o escuchar música cuándo y dónde queramos. Y ahora llega Dazn (pronunciado como dasón) para revolucionar el mundo de los deportes. ¿Lo conseguirá?

Dazn propone un nuevo modelo de consumo en deportes en el que puedas ver las competiciones en cualquier momento y lugar y, por supuesto, también en streaming.

¿Qué podemos ver en Dazn?

En cada país los derechos de retransmisión de los que dispone Dazn son diferentes. En España por ahora podremos ver:

MotoGP de forma exclusiva: Todos los derechos de retransmisión de la temporada completa de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE. Estos derechos serán válidos para los próximos tres años. Han llegado a un acuerdo con Mediaset para que los grandes premios del campeonato se emitan en abierto. Se trata delos grandes premios de Argentina y Valencia , el primero el próximo 31 de marzo, el segundo es la última carrera de la temporada y se celebrará el 17 de noviembre.

Todos los derechos de retransmisión de la temporada completa de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE. Estos derechos serán válidos para los próximos tres años. Han llegado a un acuerdo con Mediaset para que los grandes premios del campeonato se emitan en abierto. Se trata delos grandes premios de , el primero el próximo 31 de marzo, el segundo es la última carrera de la temporada y se celebrará el 17 de noviembre. Premier League de forma exclusiva: La liga de fútbol inglesa estará disponible al completo en DAZN para esta próxima temporada 2019/2020. Los partidos se emitirán en directo.

La liga de fútbol inglesa estará disponible al completo en DAZN para esta próxima temporada 2019/2020. Los partidos se emitirán en directo. Euroliga de baloncesto de forma exclusiva y 7DAYS Eurocup: La euroliga de baloncesto Turkish Airlines EuroLeague se emitirá también de forma exclusiva en DAZN durante los próximos tres años. También llega la 7DAYS Eurocup a la plataforma y la Copa Mundial de Baloncesto, FIBA.

La euroliga de baloncesto Turkish Airlines EuroLeague se emitirá también de forma exclusiva en DAZN durante los próximos tres años. También llega la 7DAYS Eurocup a la plataforma y la Copa Mundial de Baloncesto, FIBA. Otras competiciones de fútbol: DAZN dispondrá también de FACup, Carabao Cup, Coppa Italia, Suppercoppa Italiana, EFL Championship, League One y League Two.

DAZN dispondrá también de FACup, Carabao Cup, Coppa Italia, Suppercoppa Italiana, EFL Championship, League One y League Two. Otras competiciones de motor : Además de MotoGP se podrá ver en DAZN el Campeonato Mundial de Rally WRC, el Campeonato Mundial de Superbikes SBK y la Copa Mundial de MotoE.

: Además de MotoGP se podrá ver en DAZN el Campeonato Mundial de Rally WRC, el Campeonato Mundial de Superbikes SBK y la Copa Mundial de MotoE. Boxeo y otros deportes: UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA/UK, Bellator y Dardos PDC

UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA/UK, Bellator y Dardos PDC Contenido propio: DAZN apuesta también por crear contenido propio más allá de las competiciones en directo. Dispone por ejemplo de la serie-documental “En nuestra sangre”, que trata sobre la historia del MotoGP. La serie explora la pasión de España por MotoGP a través de tres generaciones y de las historias de los campeones del mundo Àlex Crivillé, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. También cuenta con un documental sobre el jugador de fútbol Matio Götze o la serie-documental “Canelo vs. Rocky”.

No, no podremos ver ni la Liga ni la Champions, en Danz no han conseguido hacerse con estos derechos aunque según Verónica Diquattro. vicepresidenta ejecutiva de Dazn España, están trabajando para ofrecer mejores acuerdos de emisión para el fútbol.

Aunque su oferta no sea la más atractiva para este país, su precio si que es competitivo. Por 4,99€ al mes podremos disfrutar de este servicio en cinco dispositivos con dos sesiones simultáneas.

Neymar Jr y Mourinho, nuevos embajadores de DAZN

La estrella mundial Neymar Jr se ha incorporado a DAZN como embajador global de la marca, con un acuerdo por varios años, junto con el legendario entrenador de fútbol José Mourinho, que ejercerá de comentarista y promocionará la marca en 2019. Neymar Jr y Mourinho se unen al actual equipo de embajadores de talla mundial de DAZN, formado por Cristiano Ronaldo, Saúl “Canelo” Álvarez y Marc Márquez.

Neymar Jr ha explicado: “Crecer en Brasil infunde amor por el deporte, especialmente por el fútbol. Los brasileños apoyan con pasión a los equipos y atletas que aman. Creo que DAZN tiene el mismo tipo de pasión por el deporte, y quiere que sea lo más sencillo y asequible posible para que la gente pueda disfrutarlo. El deporte debe estar al alcance de todos, y por eso estoy feliz de unirme a una marca que lleva este objetivo en su ADN”.

José Mourinho, por su parte, ha dicho: “A veces tengo mucho que decir, y a veces no. DAZN me ofrece una plataforma para comentar el fútbol como a mí me gusta, sin filtros ni guion establecido. Una cadena de deportes de alto nivel necesita grandes analistas, y por eso estoy aquí. Espero que los aficionados disfruten de esta nueva forma de ver el fútbol”.

Además, DAZN ha anunciado que el equipo de presentadores y comentaristas de MotoGP en España estará liderado por Ernest Riveras, junto a Izaskun Ruiz y los expilotos Carlos Checa y Àlex Crivillé.