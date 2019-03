Google añade DuckDuckGo en Chrome ¿Cómo se cambia el motor de búsqueda por defecto?

Google ha añadido el motor de búsqueda DuckDuckGo en Chromium 73 como una de las opciones predeterminadas de uso en el navegador junto a Bing y a Yahoo!.

En búsquedas no hay quien tosa a Google Search. La caída de Yahoo! ha sido estrepitosa y el Bing de Microsoft no ha sido capaz de aumentar usuarios en número suficiente para reducir la enorme presencia de Google. Al contrario, el gigante de Internet mantiene cuotas cercanas al 70% (y superiores) en la mayoría de regiones. No hace falta recordar que este tipo de aplicaciones son vitales en la Internet de hoy, dando acceso a multitud de servicios y a toda la tarta publicitaria.

Distintos gobiernos se están cuestionando la actualización de normativas para ayudar a las empresas de tecnología más pequeñas a competir con los gigantes tecnológicos, reducir monopolios y ofrecer alternativas reales a los consumidores. Google, como Facebook y otros, están bajo investigación y en el punto de mira.

DuckDuckGo: un motor alternativo y privado

DuckDuckGo es un interesante motor de búsqueda que apuesta por la privacidad como característica principal. Su aumento de uso ha sido enorme en los últimos trimestres. En una época en la que parece que casi todos los principales servicios de Internet buscan traficar y vender datos personales es lógico que un motor de búsqueda pro-privacidad esté experimentando un crecimiento masivo.

Es interesante observar que las mayores subidas de DuckDuckGo y otros motores alternativos se han producido días después de que se conociera la violación de datos en Google+ y su ocultación por el gigante de Internet. Sucedió lo mismo cuando Google cambió su política de privacidad en 2012 y cuando se conocieron las actividades de vigilancia masiva de la NSA por Edward Snowden.

Por otro lado, DuckDuckGo ha acusado a Google en el pasado de prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante. Por ejemplo de enviar visitantes desde el dominio Duck.com al buscador de Google; revertir la configuración de búsqueda cada vez que se actualiza la extensión oficial de DuckDuckGo o no incluirlo en la lista de buscadores por defecto.

Ésto es precisamente lo que ha resuelto Google ahora añadiendo para 60 mercados el motor de búsqueda DuckDuckGo en Chomium 73 como una de las opciones predeterminadas de uso en el navegador junto a Bing y a Yahoo!. “Nos complace que Google haya reconocido la importancia de ofrecer a los consumidores una opción de búsqueda privada”, ha señalado en Twitter el fundador de DuckDuckGo.

We’re glad that Google has finally recognized the importance of offering consumers a private search option in Chrome. https://t.co/s5LSrRAeH7 — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 13 de marzo de 2019

Cómo usar DuckDuckGo en Chrome

Chrome instala y utiliza por defecto (obviamente) el motor “de la casa”, Google Search. También incluye en las opciones otros como el Bing de Microsoft o Yahoo!. Cuando la opción de DuckDuckGo se implemente como opción por defecto en Chrome (debe ser en breve tras aparecer en Chomium) será mucho más sencillo seleccionarlo, pero hasta entonces también se puede usar porque el navegador permite la instalación de terceros. Te recordamos como hacer el cambio de buscador en Chrome:

Accedemos a la configuración de Chrome:

Verás el buscador instalado por defecto y el listado básico con Yahoo! y Bing, y al que se añadirá próximamente a DuckDuckGo.

Vamos a la página web de DuckDuckGo y lo instalamos como una extensión:

Volvemos a la configuración y nos aseguramos que DuckDuckGo está seleccionado como el motor de búsqueda predeterminado:

Listo. De esta misma manera podemos cambiar a otro motor (Bing, Yahoo!…) o volver al de Google en cualquier momento. Los cambios se reflejarán en la apertura de una nueva página y cuando DuckDuckGo esté en el listado general será aún más sencillo. Igual que en Chrome, cambiar de buscador predeterminado en otros navegadores como Firefox o Edge es bastante sencillo como puedes revisar en esta Guía.