Mozilla ha anunciado un interruptor para activar o desactivar las funciones de IA en Firefox. También permitirá administrar cada función de inteligencia artificial que se desarrolle para el navegador para un control total del usuario. La medida llega en respuesta a los comentarios de los usuarios sobre la integración de IA y es todo un ejemplo positivo de cómo deben implementarse estas tecnologías.

El nuevo botón «Bloquear mejoras de IA» estará disponible en la versión 148 de Firefox el 24 de febrero y permitirá bloquear las funciones de IA generativa actuales y futuras en el navegador de escritorio desde una única ubicación. Los usuarios también podrán habilitar herramientas de IA específicas y mantener otras deshabilitadas a voluntad y de un modo transparente y sencillo.

«Hemos escuchado a muchos que no quieren tener nada que ver con la IA. También hemos escuchado a otros que desean herramientas de IA que sean realmente útiles. Escuchar a nuestra comunidad, junto con nuestro compromiso continuo de ofrecer opciones, nos llevó a crear estos controles de IA», dijo Ajit Varma, director de Firefox.

A partir de Firefox 148, los usuarios encontrarán una nueva sección de controles de IA en la configuración del navegador de escritorio. Esta sección proporciona un único lugar para bloquear las funciones de IA generativa actuales y futuras en Firefox. Los que prefieran bloquear la IA por completo pueden activar la opción «Bloquear mejoras de IA», que también evita ventanas emergentes o recordatorios sobre las funciones existentes o futuras. Una vez configuradas, las preferencias de IA se mantendrán en las actualizaciones del navegador y podrán modificarse en cualquier momento.

El nuevo panel de controles de IA también permitirá a los usuarios administrar cinco funciones IA de manera individual: traducciones del navegador, generación de texto alternativo para imágenes en PDF, agrupación de pestañas mejorada por IA con nombres sugeridos, vistas previas de enlaces que muestran puntos clave y acceso a la barra lateral de chatbots (incluidos Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini y Le Chat Mistral).

El control de funciones de IA en Firefox es todo un ejemplo

Firefox puede haber perdido cuota de mercado en navegadores web, pero el desarrollo (el único de los grandes de código abierto) sigue siendo un ejemplo de atención a los comentarios de los usuarios y destaca, por ejemplo, en privacidad, en respeto de los datos personales y en el control de los usuarios de las funciones que quiera manejar.

La respuesta de los usuarios ante el anuncio del nuevo CEO de Mozilla de la llegada de funciones de IA a Firefox fueron negativas (por lo general), aunque desde el primer momento el ejecutivo insistió en que los usuarios siempre tendrían el control de su uso. Ese control llegará muy pronto y en nuestra opinión es un ejemplo para el resto de la industria. Simplemente, hay que implementar controles sencillos y transparentes para que cada usuario decida sobre su uso.

«Todo producto que desarrollamos debe permitir a las personas decidir cómo funciona. La privacidad, el uso de datos y la IA deben ser claros y comprensibles«, afirmó Enzor-DeMeo . «Los controles deben ser sencillos. La IA siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente. Las personas deben saber por qué una función funciona como lo hace y qué valor obtienen de ella».

El control de funciones de IA en Firefox se lanzará en el canal experimental del navegador (Firefox Nightly) antes de llegar a todos los usuarios del canal estable a finales de mes. Los responsables del navegador animan a los usuarios que lo prueben a a enviar sus comentarios a través de Mozilla Connect, la plataforma dedicada a la retroalimentación y el debate de los usuarios.