Probamos Sky TV y su TV Box

¿Os acordáis cuando si queríamos ver todas las novedades en series y películas teníamos que recurrir a una teleoperadora como Movistar o Vodafone? Entonces nos enchufaban al cable, teníamos a nuestra disposición multitud de canales con todas más series de las que el tiempo es capaz de abarcar, lo de la televisión a la carta se pagaba aparte, si teníamos interés por ver algo en concreto teníamos que estar a la hora y en el lugar correcto.

¿Y el precio? Algo poco asequible que no solía bajar de los 60 euros si queríamos combinar cine y series.

Pero eso ya es cosa del pasado, de hace unos años. Ahora tenemos multitud de plataformas donde elegir, eso sí, si quisiéramos combinar todas a la vez, terminaríamos pagando lo mismo que si lo contratáramos a una operadora.

Una de las últimas en llegar, ha sido Sky TV, que se presentó hace dos años. ¿Su distintivo? Que permite ver canales que antes solo estaban disponible en las ofertas de las teleoperadoras y la Liga de Fútbol. Todo por 6,99 euros al mes para siempre y sin permanencia.

¿Qué podemos ver en Sky TV?

Tendremos acceso a los siguientes canales de pago: Fox, La Liga 1 2 3 TV, Mtv, Calle 13, TNT, National Geographic, AXN, AXN White, Fox Life, TMC, Canal Historia, SyFy, Dinsey Junior, Disney XD, Nickelodeon y Comedy Central.

La ventaja de tener estos canales en la plataforma es que podremos acceder a capítulos de estreno en versión original, como Modern Family, Anatomía de Greay o Walking Dead. El problema es que algunas no estarán completas.

Sky también tiene series originales, pero de momento muy pocos títulos. Por ahora podemos ver Curfew, El Milagro, El descubrimiento de las brujas, Patrick Melrose, Save Me, The Last Panthers y Gomorra.

En cuanto a las películas no hay mucha novedad aunque la biblioteca es amplia y podremos disfrutar de algún clásico.

¿Dónde podemos ver Sky TV?

Podemos verlo desde la web y desde la aplicación móvil, y desde ahí puede transmitirse a la televisión. Pero además, Sky TV nos ofrece la posibilidad de comprar su TV Box por 25 euros. Se trata de una Roku TV modificada que tan solo permite reproducir Sky TV. Se pone en marcha fácilmente, solo tiene que estar conectada a la la luz y con un cable HDMI a la televisión, después se conecta a Internet por cable o WiFi.

Una vez configurada y abierta la sesión, podremos acceder a todos los canales que ofrece Sky y sus series y películas. En la sesión Mi TV guarda el recuerdo de los capítulos que nos quedan por ver de cada serie. Podemos guardar las que más nos gusten como favoritas para tenerlas más a mano.

Es un sistema sencillo que nos permite acceder desde la televisión a todos los contenidos de Sky TV sin la necesidad del móvil. Pero si nuestra televisión es una inteligente de Samsung o LG, no necesitaremos ningún otro dispositivo, porque cuenta con aplicación para ellas.

Conclusiones

Sky TV te da la posibilidad de acceder en exclusiva y tras su emisión a las series de AXN, Fox y TNT que en la mayoría de ocasiones son más difíciles de acceder desde las plataformas conocidas como Netflix y HBO. En Amazon Prime también tenemos acceso a alguno de esos títulos como Anatomía de Grey o Walking Dead, pero no estarán disponibles tras su estreno.

Sky TV nos ofrece a algo diferente a aquellos que ya están aburridos de la TDT y quieren acceder a un contenido diferente y nuevo.