La guerra comercial que libran Estados Unidos y China sigue pasando factura a Huawei. El veto del ejecutivo de Trump al gigante chino y su inclusión en la lista de empresas «peligrosas para la seguridad nacional» ha llevado a varias compañías a darle la espalda, un movimiento al que se acaba de sumar Facebook.

A partir de ahora, y mientras dure el veto de Estados Unidos, Huawei no podrá preinstalar las aplicaciones de servicios que son propiedad de Facebook, lo que incluye no solo a las aplicaciones dedicadas de dicha red social, sino también las de Instagram y WhatsApp.

En principio no hay razón para que cunda el pánico, ya que la medida solo afectará a los nuevos dispositivos que lance la compañía asiática, y en cualquier caso los usuarios que compren un terminal de Huawei podrán descargar dichas aplicaciones y utilizarlas con total normalidad. Sí, también recibirán soporte, así que no hay nada que temer.

Resulta curioso que una compañía como Facebook, que arrastra una racha terrible de polémicas y ha demostrado tener un respeto nulo por la privacidad del usuario, haya decidido responder de esta manera al veto de Estados Unidos a Huawei. Como hemos visto no representa un problema grave para el usuario, pero aviva la polémica y puede contribuir a generar una fuerte campaña de desinformación en la que podríamos escuchar perlas del tipo «WhatsApp ya no funcionará en terminales Huawei», algo que sí que acabaría haciendo daño al gigante chino.

Huawei y su situación a corto plazo

Se mantiene el veto de Estados Unidos a Huawei con todos sus efectos, aunque el propio Donald Trump ha reconocido abiertamente que está dispuesto a incluir a la compañía en un acuerdo comercial con China. Dicho de otro modo, la ha escogido como moneda de cambio para partir con ventaja a la hora de presionar a China en su guerra comercial.

El veto a Huawei no es positivo para ninguna de las partes implicadas, así que es solo cuestión de tiempo hasta que éstas acaben llegando a un acuerdo. Lo que no tenemos nada claro es quién tendrá que acabar cediendo en mayor medida, y es que Estados Unidos no ha calculado del todo bien las consecuencias que podría tener que afrontar si China se pone seria.

Si tienes un smartphone Huawei no te preocupes, seguirá funcionando con total normalidad. No tienes que intentar venderlo ni se devaluará a corto plazo, ya que será perfectamente funcional y seguirá teniendo soporte oficial.

Los problemas podrían empezar a surgir con las próximas generaciones de smartphones, es decir, con aquellos que veremos a partir de 2020, ya que si el bloqueo se mantiene en su estado actual Huawei ya no podrá utilizar Android ni recurrir a Google Play, la tienda de aplicaciones de Google, y tampoco podrá desarrollar nuevos chips basados en la arquitectura ARM.

No creo que el pulso entre ambos países vaya a durar tanto, he querido compartir con vosotros un resumen sencillo y realista, sin amarillismos, de lo que puede pasar a corto y medio plazo si se mantiene la situación actual. Os recuerdo que Huawei asegura que podría sustituir a Android con su propio sistema operativo, pero el tema de ARM es mucho más complicado.