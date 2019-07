Novedades VOD 28/19: ‘Point Blank’, acción de reacción en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y seguimos como estábamos, con mucha calor, pocos lanzamientos que merezcan la pena y mucho contenido español en todos lados. Pero no dejes de leer lo que sigue, que quizás encuentres eso que justo te apetece ver este fin de semana al amparo del aire acondicionado.

Netflix

Comenzamos por Netflix porque el destacado es suyo, pero como tantas otras veces, lo ha sido por descarte, más que por méritos. Sea como fuere, los contenidos exclusivos vuelven a fluir y entra en catálogo la última peli de Almodóvar, Dolor y gloria, estrenada en cines el pasado marzo. Y como el pelotazo ya lo han dado con la tercera temporada de Stranger Things…

Point Blank: Cuenta atrás

Point Blank: Cuenta atrás es la típica película de acción que verás y olvidarás rápido. Es también la típica obra de relleno que tanto gusta producir a Netflix, cuyo único aliciente a primera vista suele ser el de contar con alguna cara más o menos conocida encabezando el reparto. En este caso, tenemos a dos viejos enemigos, Frank Grillo (Crossbones en el Universo Marvel) y Anthony Mackie (Falcon en el Universo Marvel), ahora como aliados a la fuerza para salvar el día. Era esto o Jesús Gil, y como he dicho, la verás rápido.

El secuestro de Stella

A medio caballo entre el suspense y la acción discurre El secuestro de Stella, en el que una joven que es raptada en plena calle no pondrá fácil a sus secuestradores cobrar el rescate. Producción alemana y tráiler en alemán, pero no te preocupes porque no vas a necesitar hablar alemán para entenderlo.

Parchís: el documental

Nuevo documental original de Netflix sobre alguna peculiaridad de la historia reciente de España, y ya van… Parchís: el documental es, en efecto, más de lo mismo: el intento de tocar el punto sensible o, en este caso, nostálgico de una generación que ya pinta canas. Fue la banda juvenil del momento, pero de eso ya hace mucho tiempo.

Más contenidos exclusivos:

Blown Away (T1), talent show sobre «maestros del soplado de vidrio» nada menos.

(T1), talent show sobre «maestros del soplado de vidrio» nada menos. Compromiso extremo (T1), serie australiana sobre una pareja muy viajera y sus cosas.

(T1), serie australiana sobre una pareja muy viajera y sus cosas. Las crónicas del taco (T1), serie documental que se adentra en la historia de uno de los platos más populares de la actualidad.

(T1), serie documental que se adentra en la historia de uno de los platos más populares de la actualidad. Reunión familiar (T1), comedia familiar para toda la familia, valga la redundancia; al clásico estilo ‘americano’.

(T1), comedia familiar para toda la familia, valga la redundancia; al clásico estilo ‘americano’. Tú, yo y ella (T4), nueva temporada de este drama romántico en tono de comedia sobre un trío amoroso complicado.

(T4), nueva temporada de este drama romántico en tono de comedia sobre un trío amoroso complicado. Una familia unida (T3), y más comedia familiar y cotidiana, pero sueca.

Nuevos capítulos:

Designated Survivor: 60 Days (T1)

Entra en catálogo:

4 latas

A rienda suelta (T3)

Dolor y gloria

Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia (T1-T2)

The Milk System

Una vida a lo grande

HBO

HBO recupera la comba con varios lanzamientos propios cuando menos llamativos, mientras sigue tirando de nuevos episodios de sus series y rellena catálogo con más series como la española Allí abajo o película tan veraniegas como Super 8, casi como queja por no tener un Stranger Things en antena (tenían Juego de tronos, pero se acabó).

El Pionero

Ha llegado El Pionero, la adelantada serie documental que a lo largo de cuatro capítulos -uno a la semana- intentará abordar la polémica figura de Jesús Gil, un personaje de tiempos pasados que del término facineroso hizo lema, pero también uno de los adjetivos -que él mismo lo popularizó-que mejor terminarían describiéndole en la esfera pública, se correspondiese estrictamente o no con la acepción.

Snowfall

Llega también la tercera temporada de Snowfall, serie estadounidense entre el drama social y el policíaco, ambientada en la época en la que surgió el crack, una de las peores drogas de las que se tiene recuerdo.

Te quiero, muérete

Terminando con los destacados de HBO, Te quiero, muérete es otro documental sobre un suceso escabroso, bastante más reciente. Fue en 2014 cuando Michelle Carter convenció a su novio de suicidarse y en 2016 cuando se la declaró culpable. Miniserie de dos capítulos que ya están disponibles.

Más contenidos exclusivos:

El viento, documental sobre el mal tiempo que hace en algunas partes de Polonia y cómo sobrellevarlo. O quizás no.

Nuevos capítulos:

Big Little Lies (T2)

Claws (T3)

Divorce (T3)

El cuento de la criada (T3)

El jardín de bronce (T2)

Euphoria (T1)

Gösta (T1)

Grand Hotel (T1)

Jett (T1)

Krypton (T2)

Los Espookys (T1)

Pose (T2)

Siren (T2)

Entra en catálogo:

Adiós pequeña, adiós

Allí abajo (T1-T5)

El topo

Megamind

Super 8

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrenará la semana que viene nueva serie, pero para que la espera no se haga muy larga, esta semana casi todos son series… para casi todos los gustos y públicos. A destacar todo el material español que añaden, de la reciente Las chicas del HAMPA a Matadero, El tiempo entre costuras, o cosas tan sui generis como La hora de José Mota o Plats Bruts… y un par de documentales para no desentonar, véase 23-F: El Día Más Difícil del Rey. ¡Uf!

Entra en catálogo: