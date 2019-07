WhatsApp nos librará de la dependencia del smartphone

WhatsApp está trabajando en una actualización importante con el que ofrecerá un servicio verdaderamente multiplataforma y multidispositivo, evitando la gran dependencia actual de nuestros smartphones.

Nos lo cuentan en wabetainfo en el análisis de novedades de la última versión beta. No está confirmado, pero es muy interesante. En la actualidad, si deseas utilizar WhatsApp en un PC, debes conectar la aplicación o el sitio web a tu smartphone. Si tu teléfono está apagado, no tienes conexión, o cobertura, la batería está descargada o cualquier otra cuestión que impida la conexión del móvil, simplemente no puedes enviar ningún mensaje.

En un acercamiento claro a Telegram (mucho mejor en este aspecto) WhatsApp estaría trabajando en un sistema que permitiría a los usuarios usar la misma cuenta (con el mismo número de teléfono) en varios dispositivos, lo que significa que podremos usarlas en un teléfono y en un PC de forma simultánea o individual.

Hasta ahora se tienen noticias de su implementación en Windows 10 a través de una nueva aplicación UWP, que no necesitaría estar conectada a un smartphone para enviar y recibir mensajes en el escritorio. Para macOS no hay novedades por el momento. También podríamos usar la misma cuenta de WhatsApp en dispositivos iOS y Android, mientras que la aplicación específica para iPad estaría terminada a la espera de esta actualización.

El resto de sistemas operativos de escritorio tendrían que seguir usando (al menos por el momento) WhatsApp Web, que funciona mediante la sincronización con el teléfono móvil, por lo que necesita una conexión activa a Internet en el smartphone. Un atraso a estas alturas para el cliente de mensajería instantánea más popular del mercado y que tienen resuelto rivales como Telegram con un cliente específico para Windows, macOS y Linux.

Esperaremos a informaciones oficiales. Un avance, sin duda. Gracias al nuevo sistema, los mensajes enviados y recibidos llegarán a todos los dispositivos configurados para una cuenta específica, por lo que, por ejemplo, podremos comenzar a chatear en un dispositivo y continuar desde donde lo dejamos en otro. Esto será posible en Android y en iOS, y también para el cliente específico para iPad. Los mensajes se sincronizarán en las plataformas soportadas, lo que facilitará la migración de una a otra.