Microsoft y The Coalition han anunciado la llegada de su segunda prueba técnica multijugador de Gears 5, disponible durante este mismo fin de semana, y en esta ocasión para todos los jugadores y usuarios de Windows 10 y Xbox One.

Así pues, esta nueva beta de Gears 5 estará disponible a partir de hoy 26 de julio y a partir de las 19:00 (horario peninsular español), y hasta el lunes 29 de julio. Como único requisito, los usuarios de Xbox deberán contar con una suscripción activa a Xbox Live Gold para poder acceder a la prueba, mientras que la beta en PC no estará sujeta a ningún tipo de limitación.

Si bien no se tratará del juego completo, es una buena oportunidad para ver el avance técnico que propone esta nueva entrega, así como la nueva experiencia multijugador que nos plantea este juego. Como detalle adicional, Microsoft ha destacado que durante toda la beta estarán activos los desafíos del «Tour of Duty», por lo que podremos ganar y acumular recompensas in game (aunque no se ha confirmado si estas se guardarán tras finalizar la misma).

Requisitos mínimos:

SO: Windows 10 (x64) con la actualización May Update 2019

Procesador: AMD FX serie 6000 o Intel i3 Skylake

GPU: AMD Radeon R9 280 o NVIDIA GeForce GTX 760 o similares con 2 GB de memoria

Memoria: 6 GB de RAM

Almacenamiento: 15 GB de espacio libre (para la prueba técnica, el juego final ocupará más de 100 GB)

Otros: DirectX 12

Requisitos recomendados:

SO: Windows 10 (x64) con la actualización May Update 2019

Procesador: AMD Ryzen 3 o Core i5 Skylake

GPU: AMD Radeon RX 570 o NVIDIA GeForce GTX 970 o similares con 4 GB de memoria

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 15 GB de espacio libre (para la prueba técnica, el juego final ocupará más de 100 GB)

Otros: DirectX 12

Gears 5 continuará con la historia principal de esta saga de acción, volviendo a relegar a Marcus Fenix a un papel secundario para darle una mayor visibilidad a Kait, una de los nuevos personajes presentados en Gears of War 4. Además, se tratará del primer Gears of War en adoptar una estructura de mundo abierto, además de los ya recurrentes modos de campaña en solitario y los modos cooperativo local y en línea.

El lanzamiento completo del juego se producirá el próximo 10 de septiembre, aunque el juego ya está disponible para su reserva a través de la Microsoft Store, y bajo un precio de 69,99 euros. Así pues, tras la fecha de su lanzamiento también podremos adquirirlo desde Steam.