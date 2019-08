Novedades VOD 31/19: ‘Rescate en el Mar Rojo’, más acción de aprovechamiento en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y después de dos pelotazos como The Boys y La casa de papel, un poco de relax con, eso sí, mucho relleno para engordar catálogo.

Netflix

Netflix la lleva por cantidad de originales y, como suele ser habitual, por ausencia de contrincante. Así que no te quedes con lo primero que veas.

Rescate en el Mar Rojo

Acción de aprovechamiento, sí. Como cuando te haces unas lentejas con los restos de verduras que encuentras por la nevera. Es lo que hace Netflix con las estrellas de temporada de las series y películas más populares: las contrata para hacer cosas del montón y que por lo menos adornen el catálogo. Rescate en el Mar Rojo es tal cual: una película de acción -con un trasfondillo solidario allá a lo lejos- protagonizada por Chris Evans (Capitán América), a quien acompaña Michiel Huisman (Daario Naharis), con la aparición ocasional de Ben Kingsley; y tal y como sucedió con Point Blank -más acusado si cabe-, para disfrutar de esta obra no necesitas estar suscrito a Netflix: con ver el tráiler te sobra. Pero, ¡hey!, aun así la destacamos. El glamur vende.

Queridos blancos (Dear White People)

Tercera y última temporada de esta adaptación de Netflix, que transforma la película que nadie vio en una serie que mantiene a algunos de sus protagonistas originales. En resumen, todo transcurre en torno a una universidad estadounidense de clase alta y varios estudiantes negros. Los posos más densos de movimientos como el ‘Black Live Matter’ y la reiterada denuncia contra el racismo de todo lo que se mueve conforman el caparazón de la obra, pero harías muy mal dejándola pasar, porque Queridos blancos (Dear White People) es ante todo una sucesión de historias con momentos hilarantes y personajes delirantes muy bien llevada.

Kengan Ashura

Para los fans del anime llega, entre otras cosas, Kengan Ashura, una nueva serie exclusiva de Netflix de universo propio -como casi todas, vaya- en el que las disputas empresariales se resuelven a base de palos.

Más contenidos exclusivos:

Basketball or Nothing (T1), serie documental sobre baloncesto, integración y demás.

(T1), serie documental sobre baloncesto, integración y demás. Derry Girls (T2), dramedia protagonizada por un grupo de estudiantes en la Irlanda del Norte de los noventa.

(T2), dramedia protagonizada por un grupo de estudiantes en la Irlanda del Norte de los noventa. Doce para siempre (T1), serie de animación juvenil sobre una niña muy suya que acaba de cumplir doce años.

(T1), serie de animación juvenil sobre una niña muy suya que acaba de cumplir doce años. Más que madres , comedia sobre tres madres con nostalgia, dinero y mucho tiempo libre.

, comedia sobre tres madres con nostalgia, dinero y mucho tiempo libre. Nuestro planeta: Detrás de las cámaras , o cuando se pasan años filmando la naturaleza para hacer algo como Nuestro Planeta.

, o cuando se pasan años filmando la naturaleza para hacer algo como Nuestro Planeta. Pregunta a los StoryBots (T3), programa de dibujos animados educativos para los más pequeños de la casa.

(T3), programa de dibujos animados educativos para los más pequeños de la casa. Rookie Historian Goo Hae-Ryung (T1), serie coreana de época y, cómo no, romántica.

(T1), serie coreana de época y, cómo no, romántica. She-Ra y las princesas del poder (T3), serie de dibujos que retoma las aventuras de Masters del universo en clave empoderamiento femenino.

(T3), serie de dibujos que retoma las aventuras de Masters del universo en clave empoderamiento femenino. The Letdown (T2), comedia australiana sobre padres primerizos y bien malvivir que acompaña.

(T2), comedia australiana sobre padres primerizos y bien malvivir que acompaña. Whitney Cummings: Can I Touch It?, nuevo monólogo de humor.

Nuevos capítulos:

Designated Survivor: 60 Days (T1)

Entra en catálogo:

A Certain Magical Index (T1-T2)

A Certain Magical Index: The Movie -The Miracle of Endymion

A Certain Scientific Railgun (T1-T2)

Annie

Are We Done Yet?

*Cuando las cigarras lloran

De-mentes criminales

Dominios oscuros

Eerie

Ex Machina

Fast & Furious 7

Gladiator

Grand Designs (T1-T15)

Immortals

Inspector Gadget (T1-T3)

Johnny Test (T1-T4)

La patrulla canina (T1-T2)

Las mujeres perfectas

Léa y yo

Los pitufos

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu (T1-T8)

Miraculous: Las aventuras de Ladybug (T1-T2)

Obsesión

Peso pesado

Pulp Fiction

Rampant

Sin identidad

The Amazing Spider-Man

The Chefs’ Line (T1)

Victorious (T1-T3)

HBO

HBO sigue al ralentí una semana más, con tres lanzamientos propios de bajo impacto, los nuevos capítulos de sus series en emisión y un puñado de películas a cada cual peor.

Lambs of God

Lambs of God es, a priori, el estreno más interesante de la cadenada para esta semana. Una miniserie de misterio australiana en la que tres monjas católicas no están por la labor de dejar que la Iglesia recalifique su hogar. Y tienen herramientas para oponerse, aunque parezca que viven en la Edad Media.

A Black Lady Sketch Show

De un extremo al otro, A Black Lady Sketch Show es una nueva serie de comedia estadounidense que, por el momento está gustando mucho a la crítica que la ha visionado.

Share

Terminamos con Share, una drama adolescente sobre una joven, una noche de fiesta y unos vídeos de ella borracha y desnuda que se hacen virales entre sus círculos sociales.

Nuevos capítulos:

Claws (T3)

Divorce (T3)

El cuento de la criada (T3)

El jardín de bronce (T2)

Euphoria (T1)

Gosta (T1)

Grand Hotel (T1)

Jett (T1)

Krypton (T2)

Pose (T2)

Siren (T2)

Snowfall (T1)

Entra en catálogo:

Abuelos al poder

Cold Mountain

Monstruos contra alienígenas

Morning Glory

Noche de fin de año

Pieles

Vecinos invasores

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también sigue en su línea, que empieza a ser de lo más interesante. Si la norma va a ser lanzamientos como Good Omens y The Boys, no hay mayor problema en esperar dos o tres semanas entre uno y otro. Además, rellenando catálogo a lo bestia.

This is Football

Para esta semana, sin embargo, lo único original que tiene para ofrecer Amazon Prime Video es This is Football, una serie documental va de… ¿a que no lo adivinas? Eso mismo: football for the people.

Taxi a Gibraltar

Taxi a Gibraltar es una comedia española que se estrenó el pasado marzo y que Amazon Prime Video se agencia en exclusiva para amenizar agosto a quienes gustan de estas cosas. Mala, mal; pero no engaña.

Nuevos capítulos:

Señoras del (h)AMPA (T1)

Entra en catálogo: