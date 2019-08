Apple Watch 5 tendrá versiones en cerámica y titanio

Apple Watch 5, la nueva versión del reloj inteligente de la firma de Cupertino, añadirá la cerámica y el titanio como acabados para sus versiones más avanzadas.

La información se ha localizado en los archivos de la versión beta de WatchOS 6 y habla de un tamaño de 44 mm. Teniendo en cuenta que estos materiales no están disponibles en series anteriores y que se espera que el Apple Watch 5 se presente en septiembre junto a los iPhones 11, los nuevos acabados serían para la nueva generación y no como actualización de los anteriores.

Otra de las novedades llega del analista especializado en Apple, Ming-Chi Kuo, hablando de una nueva serie de pantallas OLED suministradas por Japon Display. Se espera que el especialista japonés aporte hasta el 80% de estos componentes. Apple sigue intentando reducir la dependencia de proveedores como Samsung que además son rivales y busca o bieb diseños propios o al menos suministradores más neutrales. Hace poco vimos la estrategia con la compra del negocio de módems Intel para smartphones.

No se esperan cambios a nivel de diseño, un tema espinoso que, tras la marcha de Jony Ive de Apple, ha generado un cierto revuelo. Sí se comenta la inclusión de un nuevo motor SoC Apple A para conseguir un mayor rendimiento y eficiencia, con un modo específico de bajo consumo por la noche. Una batería de mayor tamaño y eficiencia debería aumentar la autonomía.

Fuera del hardware, Apple seguirá potenciando el seguimiento de la actividad física y la salud. Se espera un sistema avanzado del sueño, algo que no pueden hacer las series anteriores, al menos no de forma nativa. En su lugar, se basa en aplicaciones de seguimiento del sueño de terceros que pueden instalarse en el reloj, pero no son una solución integrada que funcione a través de las apps de Apple. También se esperan mejoras y extensión a otros países de la función de electrocardiograma o ECG.

Apple Watch 5, la estrella emergente

Los Apple Watch se han convertido en los grandes dominadores de un segmento que por fin están despegando como punto de lanza de los dispositivos de vestir o wearables. Desde un modelo original con la problemática típica de una primera generación, Apple ha sabido madurar las siguientes y los 22,5 millones de unidades vendidas en 2018, multiplicando por cuatro las ventas de sus principales competidores (Samsung y Fitbit), confirman las mejoras.

Apple quiere conservar su posición de privilegio en smartwatches. Actualmente vende casi la mitad de todos los relojes inteligentes que se entregan en el planeta y, además, es el producto Apple de mayor incremento de ventas, compensando la caída de ventas de móviles inteligentes.

Se espera que la presentación del Apple Watch 5 se produzca el 10 de septiembre en el mismo evento de lanzamiento de los iPhones 11. No hay precios, pero teniendo en cuenta el catálogo actual, comenzaría en 400 dólares. Bastante más caras serán las versiones en cerámica y titanio.