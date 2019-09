Durante la presentación del iPhone 11, y de sus hermanos mayores, los iPhone 11 Pro y Pro Max, Apple confirmó que la disponibilidad real de dichos terminales no se produciría hasta el 20 de septiembre, pero algunos medios se han adelantado y han podido publicar sus análisis con unos días de antelación.

Tenemos previsto publicar nuestro análisis del iPhone 11 para la semana que viene, pero hemos querido compartir con vosotros las impresiones de otros medios internacionales de reconocido prestigio para ofreceros, como siempre, una visión lo más amplia e imparcial posible. Así tendréis más claro qué ofrece lo nuevo de Apple y podréis decidir si realmente debería convertirse en vuestro próximo smartphone (o no).

Para terminar os dejaremos una serie de conclusiones sobre lo nuevo de Apple, y os invitamos, como siempre a que nos dejéis vuestra opinión en los comentarios.

Análisis del iPhone 11 y iPhone 11 Pro: la cámara es la estrella

En general todos los análisis que he tenido la oportunidad de leer tienen varios puntos en común, pero sin duda el más importante se centra en el valor que ofrecen las mejoras que Apple ha introducido a nivel de cámaras, no solo desde el punto de vista del hardware (lentes y óptica), sino también del software y la inteligencia artificial.

Con el iPhone 11 (en todas sus versiones) Apple ha centrado la carrera de las cámaras en la inteligencia artificial, un camino que ya habían tomado gigantes del nivel de Google, con su serie Pixel, y también otras compañías como Huawei y Samsung.

También destacan otros aspectos importantes, como las mejoras a nivel de autonomía y el rendimiento, pero lo mejor es entrar a repasar, de forma resumida, la valoración que cada medio ofrece en su análisis del iPhone 11.

The Verge define al iPhone 11 en su análisis como «el smartphone que casi todo el mundo debería comprar», y destaca su excelente configuración de cámara, su buena autonomía y el precio que, recordamos, es de 699 dólares para la versión base 809 euros en España tras aplicar impuestos). Los únicos puntos negativos que recoge no afectan de forma directa al terminal, ya que se centran en iOS 13 y en el ecosistema cerrado de Apple, y en el hecho de que viene con un cargador de 5 vatios.

Pocket Link califica al iPhone 11 de «compromiso perfecto», y en su valoración coincide en algunos puntos con The Verge, ya que también alaba la calidad de las cámaras, el modo noche, la batería y el equilibrio a nivel de precio, pero no coincide en las críticas a iOS 13. Como puntos negativos destacan, de nuevo, la presencia de un cargador de 5 vatios, y también critican la ausencia de HDR y de conectividad 5G.

Cnet considera en su análisis que el iPhone 11 es el mejor «iPhone de gama media» que ha lanzado Apple. No creo que este smartphone se pueda calificar de gama media en ningún caso, ya que monta un SoC Apple A13, lo más potente que la compañía tiene ahora mismo en el mercado, pero entiendo el concepto que quieren transmitir, que es el mejor iPhone «económico» de Apple hasta el momento. Destacan, por el lado positivo, el rendimiento, la cámara y el precio del iPhone 11, y centran sus críticas en la continuidad del diseño, la limitación del modelo base a 64 GB.

Wired dice en su análisis del iPhone 11 que «no es lo mejor que puedes comprar, pero es un buen smartphone para lo que cuesta». Interesante, ya que es un análisis bastante «duro» con lo nuevo de Apple. Entre los puntos positivos vemos su excelente rendimiento, las cámaras, la batería, el modo noche y su «bajo precio» (para ser un iPhone). En lo negativo se centran principalmente en el diseño y los acabados, que son «idénticos» a los del iPhone Xr.

Terminamos la ronda de análisis del iPhone 11 con The New York Times, donde definen lo nuevo de Apple como una confirmación de que no necesitamos cambiar de iPhone cada dos años. Interesante, ya que aunque valora positivamente las novedades que introduce este terminal y destaca también aspectos como el rendimiento, las cámaras y la autonomía cree que Apple no ha logrado marcar un salto lo suficientemente grande como para justificar una renovación.

Pasamos ahora a hablar de los iPhone 11 Pro. Repetimos con The Verge, donde abren aplaudiendo la mejora a nivel de autonomía y destacan las cámaras, la batería y la calidad de la pantalla. Como puntos negativos repiten iOS 13, los «muros» del ecosistema de Apple y la ausencia de un adaptador jack de 3,5 mm. También critican el «alto precio» que tienen tanto el iPhone 11 Pro como la versión Pro Max.

Cnet dice en su análisis que hay dos grandes razones para comprar el iPhone 11 Pro Max, las mejoras a nivel de cámara y la autonomía. Como vemos se aprecia una tendencia clara en todos los medios, que centran sus valoraciones en esos dos grandes puntos. Su análisis es, en general, muy positivo, aunque reconocen que el precio es tan elevado que solo son realmente recomendables para usuarios «profesionales o avanzados» que puedan explotar todo su potencial.

Tech Radar nos deja una conclusión sencilla, el iPhone 11 Pro es el mejor smartphone de Apple hasta la fecha. Destacan el apartado fotográfico, el rendimiento y la autonomía, pero critican la falta de cambios a nivel de diseño, la falta de innovación más allá de las cámaras y el sistema de IA asociado a ellas y el precio, que consideran muy elevado. Hay que recordar que el iPhone Xs Max llegó al mercado por 1.099 dólares, y el iPhone 11 Pro Max costará exactamente lo mismo.

Wired pone en tela de juicio el potencial real de las cámaras del nuevo iPhone 11 Pro, diciendo en su análisis que al enfrentarlo con un Pixel 3 de Google no siempre logró capturar la mejor imagen. Esto supone, sin duda, una crítica muy importante, ya que hablamos de un smartphone menos caro y de una generación anterior que cuenta, además, con una única cámara en la parte trasera. A pesar de todo la valoración global que hacen de lo nuevo de Apple es buena (9 sobre 10).

Notas finales: diversificando, pero con algunas carencias

Apple ha hecho suya la idea de la diversificación como forma de llegar a un mayor número de usuarios, una estrategia que le ha funcionado muy bien en las dos últimas generaciones. Con la llegada del iPhone X los de la manzana redujeron riesgos lanzando los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, y lo mismo hizo con el debut del iPhone Xs, que estuvo acompañado del iPhone Xr y el iPhone Xs Max.

Con ese enfoque los de Cupertino cubren el nivel «bajo» y el nivel «tope» de la gama alta, ofreciendo un modelo más «económico» para aquellos que sufren sudores fríos al pensar en la idea de gastar 1.000 euros en un smartphone, y dando la opción a aquellos que tienen un presupuesto muy elevado de hacerse con una alternativa más completa. En esta generación esos niveles quedan cubiertos por el iPhone 11, que posiciona como opción «asequible», y los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, que posicionan en lo más alto.

En lo personal creo que la estrategia de Apple es acertada, pero la firma que dirige Tim Cook sigue cometiendo errores de bulto que deberían haber quedado superados hace años. Uno de los más importantes es el estancamiento a nivel de diseño, y es que no vemos nada nuevo en el iPhone 11, nada que nos haga olvidar las líneas que introdujo el iPhone X hace ya dos años. Otro de los más relevantes lo tenemos en esa falta e empeño por mejorar el valor de sus smartphones a través de movimientos sencillos, y es que no le habría costado nada añadir un cargador de 18 vatios al pack del iPhone 11 y un adaptador a jack en lugar de «forzar» al usuario a comprarlos.

No hay duda de que a nivel de rendimiento, de autonomía y de capacidades fotográficas los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro-Pro Max suponen un salto muy grande frente a la generación anterior, pero creo, como indican algunos análisis, que no es suficiente para justificar una renovación cada uno o dos años. También tengo claro que mantener 64 GB de capacidad de almacenamiento base en un terminal de más de 1.000 euros es un «patinazo» total.