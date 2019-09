Con la gran cantidad de servicios por suscripción que existen actualmente, no es de extrañar que muchos hayamos tenido que prescindir de alguna de nuestras cuentas. Sin embargo, todavía hay un sector de usuarios que trata de aprovechar al máximo el periodo de prueba gratis de estas aplicaciones, saltando de unas a otras y creando nuevas cuentas.

Sin embargo, no siempre tenemos el tiempo suficiente para darnos estos atracones de series, dándose el caso de que algunas incluso estrenan capítulos de forma semanal, extendiéndose más allá del tiempo de esta prueba gratuita.

Es por esto por lo que un joven británico ha decidido desarrollar una aplicación para móviles, Free Trial Surfing, que gestionará y cancelará automáticamente todas nuestras suscripciones una vez finalicen estos períodos gratuitos, ayudándonos a ahorrar algunos euros.

Excited to announce @DoNotPayLaw‘s launch into legal-financial products today! First up, is a real credit card that automatically cancels your free trials for you. (1/6) pic.twitter.com/McNc3sKG1i

— Joshua Browder (@jbrowder1) July 17, 2019